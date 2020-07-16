У Кремлі у всі очі дивляться на білорусів

Хочете як у Парижі? Хочете, як в Америці? Хочете як у Мінську? Мінськ — не Париж і не Америка. Мінськ зовсім поруч. Туди тепер навіть можна буде приїхати. З білорусами ми ще не встигли посваритися, на відміну майже від усього іншого світу. Вони сусіди, брати і навіть як би один із нами народ. Тому будь-які порівняння доречні, будь-які паралелі не перпендикулярні, а будь-які збіги — не випадкові. Путін порівняно з Лукашенком — юніор. Коли Володимира Володимировича посунули в наступники Єльцина, Олександр Григорич вже шостий рік керував своєю республікою.

Зараз взагалі немає нікого в Європі, хто керував країною довше. Тому дивіться на Білорусію і цілком можливо, ви побачите наше майбутнє. Багато у нас вже є і так. Дикий ОМОН, який ганяється за випадковими перехожими і б’є без розбору. Журналісти в автозаках. Пошук ворогів навколо країни і всередині країни. Імітація виборів. Але нам є ще до чого прагнути. Наприклад, кандидата в президенти, який проти Лукашенка, просто саджають. У нас теж можуть зняти з дистанції, відмовивши в реєстрації, як Навальний, можуть і взяти під арешт на пару тижнів або місяць. Але в Білорусії спроба незалежних кандидатів брати участь у виборах стає справжнім кримінальним злочином. Який день у Мінську протести. Народ скандує «Ганьба!» і це зараз головне гасло моменту.

Протести були і в Росії — згадаймо Болотну. Але здається, що реальний рейтинг Путіна в Росії все-таки вище реального рейтингу Лукашенка в Білорусі. Однак що буде до наступних виборів? Сьогодні нам не обов’язково дивитися навіть на Мінськ — у нас вже є Хабаровськ, який мітингує майже тиждень. Мітингує абсолютно мирно. Але ніхто не знає, що буде в Хабаровську через кілька днів. І ніхто не знає, скільки ще міст Росії почнуть бунтувати і наскільки мирно це буде? Я впевнений, що в Кремлі у всі очі дивляться на білорусів, щоб побачити в них своє майбутнє. Але в Кремлі при цьому активно вважають варіанти. Майдан і падіння Януковича дали можливість забрати Крим. А якщо Батько захитається? Тоді можна і всю Білорусію загарбати! А якщо Батько захитається дуже сильно, то може він і сам першим запропонує угоду і стане почесним віце-президентом. Об’єднаємося. Потім знову приймемо нову Конституцію, знову все обнулим. Це ж краса яка! Так що я не впевнений, що дивлячись на події в Мінську, в Кремлі відчувають лише одну тривогу. Ця «Ганьба!» може тут когось сильно порадувати.