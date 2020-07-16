Епідемія коронавіруса може досягти масштабів епідемії «іспанки» в 1918 році — головний інфекціоніст США

Масштаби пандемії COVID-19 можуть зрости до розмаху епідемії іспанського грипу столітньої давності. Тоді хвороба забрала, за різними оцінками, від 50 до 100 млн життів.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Враховуючи магнітуду пандемії 1918 року, в ході якої померло 50-100 мільйонів чоловік у всьому світі, можна сказати, що це була «мати всіх пандемій» з справді історичними масштабами.

Я сподіваюся, що COVID-19 з нею не зрівняється.

Але в нього є потенціал досягти такої ж серйозності», — сказав глава Національного інституту алергії і інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.

Пандемія «іспанки» на сьогодні вважається найбільш смертельної в сучасній історії. Тоді перехворіла 1/3 населення Землі — близько 500 млн осіб.