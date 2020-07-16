Як голова ДПС Любченко «слонів» не помітив

Головною проблемою є неврахований кеш і податкові скручування. Але при цьому серед основних сфер, які пронизані цією проблемою, головний податківець не назвав головною або однією і найбільших – роздрібний продаж нафтопродуктів.

Насторожило мене інтерв’ю голови Державної податкової служби Олексія Любченка виданню Цензор.НЕМАЄ.

Головною проблемою, яка червоною лінією проходить через все спілкування, є проблема неврахованого кеша і податкових скруток. Але при цьому серед основних сфер, які пронизані цією проблемою, він не назвав головною або однією і найбільших – роздрібний продаж нафтопродуктів.

Про аграрку сказав, про табачку сказав, a про паливо, якого за кеш продається майже 6 млрд л в рік на суму 150 млрд грн чомусь забув…

Пдв в них 25 млрд, стільки ж, скільки в агарарке, за словами Любченко, але o паливі ні слова. Забув? Навряд чи. Не знає? В інтерв’ю він говорить, що начебто вже у всьому розібрався…

А між тим скрутки і кеш – основна проблема паливного ринку. Особливо це стало зрозуміло після того, як притиснули «чорний» ринок, але легше легальним гравцям особливо не стало. А все просто: клієнт c подзаборных станцій поїхав на мережі так званих дискаунтерів.

Нерідко це досить благовидні сітки, але при цьому торгують за мінімальними цінами, близькими до подзаборникам. Секрет свого ціноутворення вони люблять пояснювати турботою o споживачі та своєю природженою скромністю.

Однак точкові дослідження показують, що додатковий запас по маржі формується саме за рахунок махінацій c кешем і торгівлею документами на легальні парафії нафтопродуктів.

Як це працює? Клієнт на станції купує паливо за кеш, але чек йому не видають, або видають лівий чек.

Останнім часом з’явилося нове ноу-хау: у виданому чеку є відмітка, що він виданий в рамках якоїсь відомості. По факту це означає, що кеш пішов у кишеню власника АЗС, a куплене вами паливо без вашого відома оформили як продаж за талонами або картками кишеньковим «крамницях», що належить власнику АЗС.

У «чорної каси» АЗС залишається кеш, a в бухгалтерії документи на легальний прихід нафтопродуктів. Їх-то і продають того, кому потрібен кеш, витрати і податковий кредит.

Нафтопродукти потрібні по суті всьому бізнесу, у «сірої» АЗС він нібито купує паливо, але натомість отримує тільки документи на них і кеш за вирахуванням відсотка за готівку. А ця послуга нині сягає 10%.

Іншими словами, при ціні літра 20 грн «мутний» нафтотрейдер отримає 2 грн/л чистої маржі тільки за рахунок податкових маніпуляцій. Це приварочек до 3-4 грн на літрі, які вони мають на чистій продажу нафтопродуктів.

Найчастіше прояви податкових порушень лежать на поверхні. Наприклад, нерідко заправники розраховують клієнтів прямо біля колонки, відправляючи кеш прямо в напоясную сумку.

Особливо часто така картина спостерігається на АЗС Харківської та Полтавської областей. При цьому багато років, так що місцеві податківці і в темі, і частці.

Ще одна ознака негараздів c податками – зміна операторів АЗС. Всі без винятку дискаунтери мінімум раз на рік міняють юрособи, які ведуть операційну діяльність через АЗС (власник при цьому залишається постійним).

Зверніть увагу на чеки, часто там фігурують смішні і дурні назви, ніяк не пов’язані c брендом цих станцій.

Наприклад, найбільша в країні мережа групи «Приват», що налічує 1000 АЗС (без 570 АЗС «Укрнафти»), оформлена на 40-50 компаній, які змінюються c періодичністю раз на рік. Що це, якщо не замітання слідів?

Мова йде o мільярди несплачених податків: контори «Привату» і пов’язані з двома відомими дискаунтерами фірми вже роки чотири входять у першу п’ятірку рейтингу найбільших боржників державного бюджету (бренди не називаю, оскільки ці мережі зі зрозумілих причин заперечують зв’язок з даними «лавками», так і претензії податківців вони вважають несправедливими).

Ситуація в галузі критична. Маючи великий запас міцності на ПДВ-схемах, дискаунтери» перетягують на себе продажу, залишаючи легальну частину ринку наодинці co своїми величезними витратами та податками.

Чималі заробітки дискаунтери конвертують у нові об’єкти і нові обсяги продажів. У «білого» гравця вихід залишається один – co часом також пірнути в цю тему або вийти з бізнесу.

За наявними даними, давно не проти покинути наш ринок єдиний всесвітньо відомий заправний бренд Shell.

Споживач не хоче розбиратися, платять АЗС податки чи ні, йому важлива ціна.

Особливо загострилася проблема під час карантину: ослаблення платоспроможності бізнесу і звичайного автовласника штовхнули їх на пошук більш дешевої пропозиції.

«Нам немає сенсу сильно знижувати ціни і намагатися наздогнати дискаунтерів, за рахунок скруток вони завжди дадуть ціну нижче. Ми ж нових обсягів не отримаємо, a заробіток втратимо», – пояснює логіку поточної конкуренції глава однієї з найбільших мереж АЗС.

Цим і пояснюється величезний розліт цін, який став особливо очевидний цієї весни.

По суті ця ситуація б’є не тільки по держбюджету, але і по споживачеві, ненормальна трансформація конкуренції на паливному ринку послабила сильні бренди, послуги яких стають все менш доступними.

Який вихід? Більше уваги до галузі з боку податківців та впровадження нових систем контролю.

Скільки років йде розмова про електронному чеку? А все просто: на сайті податкової служби за номером чека споживач може перевірити його легальність. У багатьох країнах уряд залучало населення в ці програми, проводячи лотереї та розіграші грошових призів серед тих, хто перевіряє чеки.

Але незважаючи на гадану простоту, у нас ця тема чомусь не рухається.

Поки податківці дійдуть до паливного ринку, кожен може зробити свій внесок у справу мінімізації схем ухиляння від сплати податків в паливній сфері. Для цього платите на заправках тільки банківською картою. Це, звичайно, якщо там є термінал… І якщо він працює…

Сергій Куюн

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Як голова ДПС Любченко «слонів» не помітив оновлено: 16 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0