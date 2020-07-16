Зґвалтування дівчини поліцейським в Одесі: ЗМІ встановили особу підозрюваного

Журналісти встановили, що колишнім інспектором сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції Одеси, якому оголосили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої, нібито виявився 29-річний Михайло Положенцев.

Про це повідомляє видання Dетектив-Info з посиланням на інформоване джерело. За його словами, висунення підозри капітану поліції, який після майже 12 років служби в органах внутрішніх справ Південної Пальміри у квітні 2019 звільнився, передувало майже шість місяців слідства.

У квітні 2020 році до поліцію звернулася мати дівчинки з заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту (ця сім’я вважається проблемною, хоча сама дівчина є відмінницею). Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її дочкою провели бесіду.

Михайло Положенцев detective-info

11 лютого 2020 Положенцев, який в той час працював на посаді інспектора сектору ювенальної превенції Таїровського відділення поліції Одеси і виступав одним з фронтменів втілення в дію закону про протидію домашньому насильству в Південній Пальмірі і курирував відповідної програми «Поліна», нібито примусив неповнолітню поїхати до нього додому. Там він, за словами джерела, зґвалтував дівчину, а потім відвіз на місце зупинки громадського транспорту.

Як пише видання, посилаючись на джерело, за кілька днів потерпіла зважилася розповісти про злочин своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою в поліцію. На початковому етапі слідство нібито гальмувало через позицію окремих співробітників прокуратури Одеської області.

Останні натякали на низьку вірогідність віднайдення доказів у підтвердження слів дівчини і необхідність отримання результатів психіко-психіатричної експертизи, тільки після цього погоджували висунення підозри.

Положенцев під час вручення підозри крайній зліва ДБР

Положенцев звільнився з ОВС у квітні 2020 року. Весь цей час дівчина вважала, що її справа «зливають». Вона писала скарги на дії силовиків. Пізніше експертиза, за словами джерела, встановила причетність біологічного матеріалу, знайденого на нижньому білизна жертви насильства, з ДНК Положенцева.

Після цього чоловіка, який повернувся на батьківщину з території Молдови, було вирішено затримувати і повідомляти йому про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.