Dacia випустить бюджетний електричний кросовер

Румынская компания Dacia, автомобили которой продаются в Украине под брендом Renault, запатентовала в Европе дизайн и имя первого в своей модельной линейке электромобиля.

На патентных рисунках будущий Dacia Spring очень похож на уже существующую и продаваемую в Китае «электричку» Renault City K-ZE. Поскольку сама по себе эта модель считается ультрабюджетной, продавать ее в Европе под брендом Renault французы не готовы, дабы не портить себе имидж, поэтому сия участь выпала румынской компании.

Renault City K-ZE – автомобиль компактный, его длина составляет всего 3,7 метра, а ширина – 1,58 м. Скромный 45-сильный электродвигатель разгоняет его максимум до 105 км/ч. Емкость батареи составляет 26,8 кВт-ч, что по системе NEDC обеспечивает 271 км пробега без подзарядки, но в реальности больше 200 км проехать вряд ли удастся.

Зато стоит Renault City K-ZE в Китае всего 9 тысяч долларов. В Европе Dacia Spring оценят дороже, но он все равно будет претендовать на статус самого дешевого электрокара Старого света. Дебют румынской машинки ждем в 2021 году.