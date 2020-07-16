До 4 тисяч смертей до кінця року: озвучений невтішний прогноз щодо епідемії коронавіруса в Україні

Реальна кількість випадків захворювання COVID-19 в Україні становить близько 185 тисяч при офіційно підтверджених 55 тисячах випадків.

Такий розрахунок зробили у Київській школі економіки, які провели епідеміологічне моделювання розповсюдження COVID-19.

Економісти підрахували, що впровадження і подальше дотримання адаптивного карантину дозволить врятувати життя близько 121 тис. осіб. Адже якщо б 12 березня в Україні не був введений карантин, країна зараз проходила б значний пік в 1000-3000 померлих в день, а на кінець року ця кількість склала б близько 125 тис.

Якщо Україна продовжить слідувати «жовтого» сценарієм, то кількість жертв пандемії в країні до кінця року складе 4 тисячі, а кількість інфікованих досягне 410 тисяч.

Повний текст дослідження Київської школи економіки доступна по посиланню.