«Слуга народу» Бужанський потрапив до бази «Миротворця»

У четвер, 16 липня, дані народного депутата України з фракції партії «Слуга народу» Максима Бужанського, чий проект закону, що скасовує перехід ряду шкіл з 1 вересня на вивчення предметів по-українськи викликав шквал критики, потрапили до бази центру «Миротворець».

«Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі», — коментують у «Миротворці» своє рішення.