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«Слуга народу» Бужанський потрапив до бази «Миротворця»

16.07.2020

У четвер, 16 липня, дані народного депутата України з фракції партії «Слуга народу» Максима Бужанського, чий проект закону, що скасовує перехід ряду шкіл з 1 вересня на вивчення предметів по-українськи викликав шквал критики, потрапили до бази центру «Миротворець».

«Свідомі дії, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Маніпулювання суспільно значущою інформацією. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі», — коментують у «Миротворці» своє рішення.

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