Пишемо диктант: Геращенко викликала Бужанського на мовну дуель

Під час акції під стінами парламенту щодо законопроєкту про навчання державною мовою в закладах освіти люди попалили червоні фаєри.

Про це повідомляє “Укрінформ” з місця події.

Зі сцени із закликами на захист української мови виступили народні депутати фракції “Європейська солідарність” зокрема Андрій Парубій, Софія Федина, Ірина Геращенко.

“Я викликаю пана Бужанського на дуель – написати диктант російською і українською, і я напишу ці диктанти в тисячі разів краще, я запевняю”, – сказала вона.