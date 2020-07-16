Медик назвал четыре симптома, требующих срочного вызова скорой помощи

Некоторые состояния требуют незамедлительного вмешательства медиков.

Есть минимум четыре симптома, требующих срочного вызова скорой помощи, – об этом рассказал врач-кардиолог, врач общей практики Александр Мясников. Один из таких симптомов проявляется болью в груди и резкой слабостью.

По словам доктора Мясникова, названный выше симптом может сопровождаться одышкой, давлением в груди – это все сигналит о вероятном сердечном приступе. Промедление в таких случаях очень опасно, особенно если человек является курильщиком, имеет высокое давление.

Еще один симптом, требующий срочного вызова скорой помощи, названный врачом, – головокружение с одновременным двоением в глазах, тошнотой, повышением температуры до 38 градусов. Данные признаки свойственны менингиту, рассеянному склерозу, подсказал эксперт.

Мучительная, раскалывающая головная боль может быть маркером аневризмы. Доктор назвал и ее среди симптомов, требующих срочного вызова скорой помощи.

«Люди говорят, что это самая сильная боль в их жизни. В этом случае необходимо срочно делать МРТ. Аневризму можно клипировать и предотвратить», – пояснил врач.

Последний симптом списка, составленного врачом, – резкая острая боль в животе, дополняемая тошнотой, рвотой. Таким образом могут проявляться себя инфекция, панкреатит, тромбоз, аппендицит, и все они являются состояниями, требующими незамедлительного вмешательства и помощи медиков, добавил эксперт.

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