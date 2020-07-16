Бонус за голос: скільки отримали члени ЦВК за роботу на голосуванні

У тих регіонах, які не впоралися з завданням», надбавка організаторам голосування була знижена або взагалі була відсутня.

Цікаві цифри опублікував співголова руху «Голос» Григорій Мельконьянц на сайті цієї організації. Виявляється, члени ЦВК намагалися на всеросійському голосуванні за поправки до Конституції не за ідею, а за цілком відчутні блага, розмір яких вони встановили собі самі – по 2,5 щомісячної зарплати. І це при тому, що сам же ЦВК і встановив раніше, що граничний розмір коефіцієнта доплати не може перевищувати 2, зробивши при цьому примітне застереження: він може бути вище в межах кошторису. Еу як не підвищити собі самим? Вийшло більше 1 мільйона рублів на брата, тобто на члена ЦВК, один лише Олександр Кінев чомусь був обділений, замість коефіцієнта 2,5 він єдиний отримав – 1,5.

Бонусами порадували не лише членів ЦВК, але і більшість голів регіональних виборчкомів, які також отримали доплати з коефіцієнтом 2,5, хоча деякі з них по всій видимості були «покарані» – десяти встановили коефіцієнт – 2, а двом – 1. Причини? Вони стануть очевидними, якщо подивитися на підсумкові цифри голосування в цих регіонах. Чим нижче цифра, тим менше бонус!

Томська область — Явка 44,6% / «Так» 64,9%

Хабаровський край — 44,2% / 62,3%

Мурманська область — 45,1% / 62,5%

Архангельська область — 50,6% / 65,8%

Костромська область — 51,0% / 67,9%

Свердловська область — 51,5% / 66,0%

Магаданська область — 55,6% / 62,0%

Ярославська область — 55,7% / 68,3%

Ненецький автономний округ — 58,3% / 43,8%

Голови комісії Ненецького автономного округу, в якому поправками сказали «Ні», нагородили коефіцієнтом надбавки – 1.

Правда, поки що важко пояснити, за що покарали коефіцієнтом 1 голови комісії Бурятії, з пристойною явкою і голосами «Так», і коефіцієнтом 2 – голови комісії Оренбурзької області, теж показали пристойні результати?