Люди не вірять у діагноз навіть після позитивного тесту: медики розговорилися про роботу під час епідемії COVID-19

У Львівській області медикам на передовій боротьби з коронавірусом не доводиться знімати захисні костюми по 6 годин, оскільки пацієнтів дуже багато.
Про це журналістам розповіли інфекціоністи лікарні в місті Стебник, яку, до речі, готували для прийому інфікованих коронавірусом з усього району як резервну.
В даний час з 60 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом заповнені 50, тому щодня є можливість приймати не більше 2-3 нових пацієнтів, йдеться в сюжеті ТСН.
Виникла і брак лікарів, хоча до роботи залучили медиків всіх профілів, з первинної ланки забрали сімейного лікаря, попросили повернутися навіть тих, хто вийшов на пенсію.
«Люди на вулиці не розуміють цього. Дивляться різні відео в Ютубі, де розповідають, що це все вигадка», — говорить медик.
Таким чином, навіть якщо хворі отримують позитивний результат, вони відмовляються в це вірити і переконують, що не інфіковані, відмовляючись від лікування.
«Просто люди розчарувалися в усьому. Втратили віру. Бо життя дуже складна», — пояснює позицію земляків літня жінка.
Тим часом медики закликають співгромадян дотримуватися карантинні обмеження, носити маску і застосовувати антисептик.