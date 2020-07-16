Люди не вірять у діагноз навіть після позитивного тесту: медики розговорилися про роботу під час епідемії COVID-19

У Львівській області медикам на передовій боротьби з коронавірусом не доводиться знімати захисні костюми по 6 годин, оскільки пацієнтів дуже багато.

Про це журналістам розповіли інфекціоністи лікарні в місті Стебник, яку, до речі, готували для прийому інфікованих коронавірусом з усього району як резервну.

В даний час з 60 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом заповнені 50, тому щодня є можливість приймати не більше 2-3 нових пацієнтів, йдеться в сюжеті ТСН.

Виникла і брак лікарів, хоча до роботи залучили медиків всіх профілів, з первинної ланки забрали сімейного лікаря, попросили повернутися навіть тих, хто вийшов на пенсію.

«Люди на вулиці не розуміють цього. Дивляться різні відео в Ютубі, де розповідають, що це все вигадка», — говорить медик.

Таким чином, навіть якщо хворі отримують позитивний результат, вони відмовляються в це вірити і переконують, що не інфіковані, відмовляючись від лікування.

«Просто люди розчарувалися в усьому. Втратили віру. Бо життя дуже складна», — пояснює позицію земляків літня жінка.

Тим часом медики закликають співгромадян дотримуватися карантинні обмеження, носити маску і застосовувати антисептик.