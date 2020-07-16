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США розширили санкції проти “кухаря” Путіна

16.07.2020

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти трьох фізичних осіб та п’яти організацій, чия діяльність була пов’язана з підривними зусиллями так званої “кухаря” Путіна Євгена Пригожина в Судані та інших країнах світу.

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на Міністерсто фінансів США.

“Сьогодні OFAC вжив ряд заходів у межах санкційних зусиль проти фінансиста Євгенія Пригожина, додавши до списку обмежень суб’єкти, розташовані в Судані, Гонконзі й Таїланді, які створювали йому можливості ухилятися від попередніх санкцій США”, – зазначається в повідомленні.

Пригожин є куратором Агентства інтернет-досліджень, російської “фабрики тролів”, яка потрапила у санкційні списки OFAC у 2018 році. Пригожин також вважається спонсором власності військової компанії (ПВК) “Вагнер”, яку також підтримує міноборони Росії.

“Діяльність ПВК “Вагнер” у різних країнах, у тому числі в Україні, Сирії, Судані та Лівії, створила небезпечне середовище й підбурювала насильство проти невинних цивільних громадян”, – нагадали в Мінфіні США.

Таким чином, до списку санкцій США була внесена фірма Пригожина “М Invest”, яка служити прикриттям для операцій сил ПВК “Вагнер”, а також генеральний директор організації Андріц Мандель і регіональний директор “М Invest” у Судані Михайло Потепкін. Останній перед цим обіймав керівну помаду в Агентстві інтернет-досліджень.

“Хоча активність Пригожина охоплює всю земну кулю, його роль в Судані підкреслює взаємодію російських воєнізованих операцій, підтримку авторитарних режимів та експлуатацію природних ресурсів”, – зауважили у Міністерстві фінансів США.

Крім того, ОFAC запровадив обмеження проти юридичних осіб, які допомагали Пригожину обходити санкції США, введені раніше. Серед них – компанії в Судані, Гонконзі й Тайланді. Ще одна персона, яка потрапила до списку індивідуальних санкцій США – Ігор Лавренків, очолює організацію в Тайланді, пов’язану з російською “М Invest”.

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