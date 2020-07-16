Коли податкова міліція перестане «кошмарити» бізнес?

Вся нинішня Україна — правовий абсурд і нігілізм, політичний маразм і деградація.

Секрет Полішинеля, що вітчизняний бізнес постійно страждає від тиску з боку правоохоронців різного штибу. Мова йде не тільки про працівників Служби безпеки України, які замість боротьби з тероризмом і заняття контррозвідкою намагаються нав’язати свій порядок денний підприємцям. Висота польоту «правоохоронної пташки», яка не проти засунути свій корумпований дзьоб у кишеню чи не кожного бізнесмена, вражає. І не треба бути видатним орнітологом, щоб визначити ключових опонентів комерсантів. Серед них — підрозділи Національної поліції, не зменшили своїх можливостей навіть після ліквідації департаменту захисту економіки у вересні 2019 року, згадані есбеушники, податкова міліція.

Останні взагалі діють поза межами правового поля. В цілому діяльність підрозділів податкової міліції за фактом повинна бути заборонена, тому що для їх роботи необхідні відповідні законодавчі акти, повноцінно регулюють сферу їх діяльності. Але зараз такого немає, точніше, структурного правового статусу вони, після часткової ліквідації, так і не знайшли. І замість податкової міліції та різних структурних підрозділів у Нацполиции і СБУ потрібно створити новий орган правопорядку, який розслідував би фінансові злочини. Нагадаю, одним з перших ліквідувати податкову міліцію запропонував ще в 2009 році тоді народний депутат Анатолій Гриценко, назвавши її абсолютно непотрібним каральним органом, який за кошти платників податків лише «кошмарить» бізнес, збуджуючи щорічно по 4-5 тисяч кримінальних справ. З них до обвинувальних вироків доходять менше десяти кейсів, а по іншим (а їх тисячі) — одні відкуповуються, інші збагачуються.

У далекому 2016 році мова йшла про Службу фінансових розслідувань (СФР). Запуск цього органу публічної влади завзято підтримували вітчизняні бізнесмени, міжнародні донори України та громадськість. Розробкою законопроекту займалася група експертів під керівництвом Олександра Данилюка — міністра фінансів уряду Гройсмана. Тоді ж, паралельно з цим законопроектом, за роботу взялося оточення Петра Порошенка, створивши інший проект закону про Національне бюро фінансових розслідувань (НБФР). Закон явно суперечив вимогам Конституції України (у частині призначення глави НБФР президентом України) і позиції західних партнерів у контексті незалежності бюро. Цей документ просувала «фінансистка» Порошенко Ніна Південця. Звичайно, в інтересах свого шефа.

Минув час, змінилася влада. Петро Олексійович поступився Володимиру Олександровичу. Вже при Зеленском секретарем Ради нацбезпеки і оборони став вищезгаданий Данилюк. Останній знову взявся просувати ідею створення СФР і навіть пообіцяв зареєструвати законопроект на початку вересня 2019 року. Але дуже скоро Данилюк був звільнений з РНБО, і тема знову підвисла. В цей же час підрозділи Нацполиции і СБУ, звичайно, не без участі податкової міліції, продовжили тероризувати бізнес.

В цілому слід виділити ключові проблеми діяльності відповідних структур, розповівши, яку альтернативу нам пропонує парламенту. В Україні існують кілька органів правопорядку, фактично дублюють одну функцію — розслідування фінансових злочинів. Їх інтереси перетинаються, а фінансовий пиріг в умовах економічної кризи зменшується. Як наслідок, тиск на бізнес лише посилюється. Хоча, по суті кажучи, ту ж податкову міліцію «погрожували» знищити чи не всі топ-посадові особи з часів Революції Гідності. Парламент виключав розділи Податкового кодексу із згадкою про неї, Кабмін відбирав і знову повертав Державної фіскальної службі повноваження розслідувати кримінальні правопорушення у податковій сфері. Такий собі правовий пінг-понг, де кулькою завжди ставав український комерсант.

У квітні 2020 року парламент перерозподілив бюджет на цей рік. Довелося зменшити витрати на науку, культуру, освіту і кіно, щоб більше залишилося на боротьбу з епідемією коронавіруса. При цьому мало хто помітив, що майже півмільярда гривень перерозподілили на фінансування ГФС і податкової міліції, ніж подвоїли бюджет цього органу. Прекрасний бюджетний улов як для тих, кого повинні ось-ось ліквідувати.

Як уже зазначалося, податкова міліція діє поза межами правового поля, адже існують урядові акти про передачу повноважень, датовані серпнем 2019-го. Повернути їх назад від Державної податкової служби в Державну фіскальну службу неможливо. Про це навіть говорив Мін’юст. Незважаючи на це, постановою Кабінету міністрів України у вересні 2019 року частина повноважень повернули від ДПС у ГФС, що знаходиться в стані ліквідації. Правовий абсурд і нігілізм, політичний маразм і деградація.

Крім цього, закону про наділення їх можливістю розслідувати злочини у відповідній сфері немає. А немає повноважень немає і можливості законно збирати допустимі докази. Як результат, слідчі судді систематично відмовляються погоджувати клопотання слідчих податкової міліції про проведення слідчих дій. Також на сьогоднішній день податкова міліція у складі Державної фіскальної служби не є контролюючим органом, оскільки їм є Державна податкова служба та її територіальні органи. Це — пряме дублювання функцій, що заборонено Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» та Податковим кодексом України. Тобто не можуть існувати десять податкових або двадцять видів поліцій.

Отже, податкова міліція не має відповідних повноважень здійснювати розслідування кримінальних правопорушень у податковій сфері. Тоді виникає логічне запитання: а на що ми виділили майже мільярд гривень?

Все складно не тільки зі структурою, але і з керівництвом податкової міліції. Збирачі податків не проходили ніяких атестацій, на їх дії є численні скарги бізнесу, а очолює її одіозний Сергій Солодченко. Саме його одразделение розслідувало кримінальне провадження проти Центру протидії корупції за нібито «незаконне відмивання коштів» у червні 2017-го. По-хорошому, Солодченко повинні б люструвати згідно із Законом України «Про очищення влади». Але його призначили тимчасово виконуючим обов’язки голови ГФС України після рішення суду про невідповідність його роботи критеріями закону, незважаючи на те, що апеляція 12 жовтня 2016 року скасувала це рішення і визнала, що на цього чиновника поширюється дія Закону України «Про очищення влади». Вкотре аплодуємо вітчизняного правосуддя, яке, безумовно, не треба реформувати. Крім цього, Сергія Солодченко з часів Януковича пов’язують з Юрієм Атаманюком, якого нині покійний власник заводу ювелірних виробів ТОВ «ЮВК-АГАТ» називав головним ініціатором тиску і обшуків на його ювелірних підприємствах. До речі, діаманти саме цього заводу фігурували у справі «діамантових прокурорів».

Тому абсолютно не дивно, що у держслужбовця Солодченко цілий список незрозуміло як придбаного майна: він володіє будинком близько 400 кв. м у передмісті Києва, селі Петропавлівська Борщагівка. Вартість автомобіля подружжя Солодченко — Mitsubishi Pajero Wagon — дивним чином була занижена до 149 тис. грн, хоча в той момент коливалася в межах 25-30 тис. дол.

І на завершення. У 2016 році найбільше скаржилися бізнес-омбудсмена саме на Державну фіскальну службу, у складі якої діє податкова міліція. Не відставала вона і в 2019-м. Тому нагальність зміни структури та передачі функцій очевидна, адже сама структура пронизана корупцією. Свідчення цього — численні корупційні скандали: нещодавно детективи НАБУ затримали начальника слідчого управління податкової міліції ГФС в Київській області на отриманні хабара у розмірі 50 тис. дол. А територіальне управління Державного бюро розслідувань разом з СБУ затримала одного з заступників начальника оперативного управління ГУ ГФС в Полтавській області за вимагання неправомірної вигоди на суму 85 тис. дол.

Але не тільки про податкової поліції варто говорити в контексті «боротьби з бізнесом». Не менш успішні і представники Національної поліції, яких вже сміливо можна називати инвестнянями під керівництвом Арсена Авакова. Тільки оцініть, як «посилено» поліцейські намагалися зайти до офісу однієї з компаній, що займається виробництвом дитячого харчування.

Це просто один з десятків свіжих випадків, коли представники Нацполиции діють таким чином. Про ліквідацію двох структурних підрозділів Служби безпеки України — ГУ БКОП (підрозділ «К») та ГУ КЗЭ (контрзащита економіки) на сторінках «Дзеркала тижня» неодноразово згадували. Це загальновідомі речі, якщо поспілкуватися з представниками вітчизняного і навіть іноземного бізнесу в Україні.

Але все перераховане вище повинно служити основою для прийняття нового рішення — про створення органу публічної влади, який візьме на себе функцію розслідування фінансових злочинів. На початок липня 2020 року в парламенті знаходилися три законопроекти про створення відповідного органу. Нещодавно профільний комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував один з них взяти за основу — це законопроект №3087-д «Про Бюро економічної безпеки України» («ПРО БЭБУ»), поданий депутатами від «Слуги народу».

Тому не слід дивуватися, що в цьому законопроекті прописано дуже багато можливостей для президента України. Але такі норми неконституційними, оскільки суперечать повноважень, чітко встановленим Основним Законом. Мова йде про призначення та звільнення главою держави директора БЭБУ, а також про затвердження організаційної структури Бюро. Крім того, дивує можливість президента України втручатися в діяльність БЭБУ шляхом встановленої підконтрольності і підзвітності Бюро саме гаранта Конституції. Фактично ж не бачимо гарантії невтручання вищих посадових осіб, того ж президента України, в діяльність голови Бюро. І досить просто, за результатами незадовільної оцінки (аудиту) роботи БЭБУ, звільнити керівника цього органу правопорядку. Не кажучи вже про те, що, незважаючи на встановлене право витребувати у інших органів правопорядку необхідну для виконання завдань інформацію БЭБУ може тільки за рішенням керівника структурного підрозділу. Тобто самостійність детективів БЭБУ померла, так і не народившись. Не врегульовані окремі моменти про підслідності Бюро (стаття 224 КК стосується БЭБУ, тоді як стаття 199 КК — Нацполиции). Також не кажучи про фантастичному кількості співробітників, запропонованих в законопроекті. Звідки взяли кількість в чотири тисячі чоловік, поки невідомо.

Але самим якісним, на мою думку, був все ж законопроект, поданий представниками фракції «Голос». По-перше, він не порушує вимоги Конституції України в частині права призначати на посаду керівника БЭБУ. По-друге, цей орган повинен мати організаційно-правовий статус у вигляді центрального органу виконавчої влади, а не до правоохоронного органу. По-третє, максимальне кількість співробітників на одну тисячу менше, ніж передбачено в альтернативних законопроектах. По-четверте, немає концентрації впливів президента України на центральний орган виконавчої влади, що спростить для Бюро реалізацію покладених на нього завдань. Якщо монобольшінство пошкодував політичні дивіденди для своїх опонентів у парламентській залі, то можна було б просто скопіювати ключові норми, які не суперечать Конституції України.

Президентська вертикаль, попри Основний Закон, найближчим часом буде посилена ще одним «правоохоронним органом», який стане ключовим у сфері розслідування фінансових злочинів. Нікого не цікавить, що депутати вже зверталися до Конституційного суду з вимогою оцінити повноваження президента України в сфері призначень на посади директорів інших органів правопорядку. Це не кажучи про конструюванні важелів впливу на орган, який повинен бути незалежним, аполітичним і з чіткими гарантіями невтручання в свою діяльність.

До того ж в останньому Меморандумі з МВФ чітко зазначено, що для консолідації повноважень по розслідуванню економічних злочинів повинен бути створений «єдиний слідчий орган». Для цього треба прийняти закон, який набуде чинності з 1 січня 2021 року. Цей орган повинен взятися за розслідування економічних, фінансових і податкових махінацій і злочинів, якими займаються Нацполиция, СБУ і податкова міліція, за винятком того, що підпадає під юрисдикцію НАБУ. Закон повинен встановити чіткі правила відбору керівника, внутрішнього прийняття рішень та нагляду для забезпечення операційної незалежності, належного нагляду та підзвітності. Правда, всі перераховані вище вимоги не повинні суперечити Конституції України. І керівник органу повинен призначатися шляхом відкритого конкурсу, а не зрежисованої на Банковій процесу, де наперед відомо, хто отримає лавровий вінок переможця.

Олександр Леменов, головний експерт StateWatch; опубліковано у виданні ZN.UA