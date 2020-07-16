За місяць нафта марки Urals подорожчала на 70%

Середня ціна нафти Urals, основного товару російського експорту, в травні зросла на 70 відсотків по відношенню до квітня, повідомив Мінфін.

Вартість сировини склала 31,03 долара за барель.При цьому середня ціна нафти все одно була в 2,3 рази нижче, ніж у травні 2019 року (70,93 долара за барель).

У квітні марка подешевшала майже в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 18,22 долара за барель.

Квітень виявився найскладнішим місяцем для ринку нафти. За даними агентства Argus, до своєї мінімальної вартості Urals опускалася 1 квітня, тоді барель коштував 10,54 долара.

Такі коливання викликані відсутністю домовленостей між країнами ОПЕК+ про продовження угоди про скорочення видобутку нафти, а також падінням попиту на цю сировину в світі з-за коронавіруса.

В цілому, згідно з даними Мінфіну, середня ціна Urals в січні — травні 2020 року склала 39,2 долара за барель, Нагадаємо, що бюджет зверстаний з розрахунку 40 доларів за барель.

У минулу середу, виступаючи в Держдумі, міністр економічного розвитку Решетніков заявив, що навіть нинішній рівень цін дозволяє державі впевнено виконувати всі бюджетні зобов’язання.