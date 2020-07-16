Опозиції має сенс звернутися до силовиків

Всі свої протестні акції опозиція проводить, маючи на увазі одного адресата — політичне керівництво країни, Путіна. Ну, або в тих випадках, коли мова йде про протест регіонального рівня, роль Путіна грає губернатор. У будь-якому випадку це перше обличчя. Саме перших осіб в чомусь звинувачують і чого від них вимагають.

Силовики на все це дивляться як би з боку. Протестувальники ж не до них звертаються, на утримання їх діалогу з владою можна не звертати уваги. Ми, мовляв, маленькі люди, ви там з начальством розбирайтеся, а ми тут ні при чому.

Між тим, силовики дуже навіть при чому. Саме вони є реальним оплотом будь-якого авторитарного режиму, всі інші інструменти, з допомогою яких він утримує владу, носять допоміжний характер. Особливо це очевидно у нас останнім часом.

Можливо, нашої опозиції має сенс почати апелювати до самих силовиків. Організовувати протестні акції, звернені не до Кремля, а безпосередньо до людей у погонах. Меседжі зрозумілі, за останні півтори-дві сотні років вони не змінилися: «На ваших багнетах тримається трон самодержавства», «у нас достатньо гвоздик, щоб вкласти їх в дуло кожної вашої гвинтівки», «міліція з народом», «люди в погонах — теж частина суспільства», «служіть країні, а не корумпованому чиновництву», «не стріляй» і т. д. Силовикам можна і потрібно розповідати ті ж самі речі, претензії з приводу яких опозиція звикла звертати до влади. Корупція, економічна неефективність, придушення свобод, фальсифікація виборів — поки всі ці речі правоохоронці звично виводять за дужки. Не до них звертаються. А от якщо вони зрозуміють, що звертаються саме до них, тоді вони потихеньку почнуть прислухатися і замислюватися. Ігнорувати очевидне їм буде складніше.

Особливо ефективними подібні акції можуть бути в регіонах. Антимосковські настрої там міцніють і опозиція цілком може ними користуватися. Звернення до хабаровським силовикам «адже ви теж наші місцеві» здатне виявитися несподівано ефективним.

Насправді, тут важливо навіть не стільки якість аргументів, скільки сам факт залучення силовиків в діалог. «Раз опозиціонери до нас звертаються, значить їм є, що сказати», — приблизно така думка — навіть не думка, а почуття — стане головним наслідком впровадження нового формату. Саме таке враження і є найцінніше в політиці. Саме воно створює відчуття сили та історичної правоти, які, власне, й керують поведінкою мас.

Це та робота, якою не можна нехтувати. Як писав Троцький: «Безсумнівно, що доля кожної революції на відомому етапі дозволяється переломом настрої армії. Проти численної, дисциплінованої, добре озброєної і уміло керованої військової сили беззбройні або майже беззбройні народні маси не могли б здобути перемоги». І далі: «Так, на вулицях і площах, у мостів, у казармених воріт йшла безперервна, то драматична, то непомітна, але завжди відчайдушна боротьба за душу солдата».