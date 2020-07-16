У Києві дозволили купатися на 9 пляжах: опублікований список

Після того, як у Києві пляжі закрили для перевірки води у комунальному підприємстві «Плесо» розповіли, де якість води відповідає нормам і де можна купатися.

Так, повідомляється, що зелені прапори, означають дозвіл на купання без обмежень, вивішені на таких пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерна».

Жовті прапори, які означають, що купатися тимчасово не рекомендується, встановлені на пляжах «Райдуга», «Тельбін», «Вербний», «Пуща-Водиця».

Червоний прапор, який означає, що купатися заборонено, висить на пляжі «Передмистна Слободка». Причина — зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.