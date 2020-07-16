Миколаївський суд дав п’ять років місцевому “положенця” за здирництво

Заводський районний суд Миколаєва у четвер, 16 липня, оголосив вирок щодо Ігоря Нуменка, Євгенія Грудского та Ігоря Уварова, яких звинувачують у вимаганні грошей.

Про це повідомляє «Злочинності.НЕМАЄ».

Вирок обвинуваченим Науменко, Грудскому і Уварову оголосив голова Заводського райсуду Сергій Щербина. Науменко з’явився в суд вже з сумкою з особистими речами.

Суддя визнав провину всіх трьох обвинувачених і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Науменко, Грудского і Уварова згідно з рішенням взяли під варту в залі суду.

У коментарі журналістам Ігор Науменко заявив, що не згоден з рішенням суду і має намір подавати апеляційну скаргу.

Ігоря Науменко і його сообщниковзадержали Миколаєві 3 липня 2017 року за вимагання 200 тисяч гривень під приводом неіснуючого боргу. Пізніше стало відомо, що гроші Науменко, Грудский і Уваров вимагали від Андрія Савова за нібито вирішене за нього в суді питання. У 2016 році Савова затримали при отриманні хабара розміром 22 тисячі гривень. 24 лютого 2017 року суд виніс Савову вирок і призначив йому покарання у вигляді штрафу в 25,5 тисяч гривень.

Тодішній начальник Управління СБУ в Миколаївській області Олексій Лях, при якому затримали «Наума», заявляв, що діяльність «положенеца» Науменко курірована «злодіями в законі» з Росії.