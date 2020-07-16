«Дохлий кінь»: і що далі?

«У політиці нічого не відбувається випадково. Якщо щось сталося, то так було задумано» (Ф. Рузвельт)

В далекому 2000 році Володимир Володимирович Путін, тоді ще порівняно молодий і перспективний політик, з усією прямотою заявив, звертаючись до Федеральних Зборів: «Зберігається сировинна спрямованість економіки. Доходи бюджету багато в чому залежать від динаміки світових цін на енергоносії. Ми програємо в конкуренції на світовому ринку, все більше і більше орієнтується на інноваційні сектори, на нову економіку — економіку знань і технологій».

За минулі 20 років свого правління (Д. А. Медведєв не вважається) президент постійно повертався до цього питання: мовляв, сировинна залежність зберігається, проблеми накопичуються, в конкуренції програємо, треба щось робити. Ефективні менеджери не зробили нічого в цьому напрямку, але допомога прийшла, звідки не чекали — від пандемії COVID-19. Вірус не став розбиратися, яка економіка суверенна, а яка ні, і обвалив все підряд, до чого зміг дотягнутися, і сьогодні вилікування Росії від нафтозалежності стало ще більш болючим, але необхідним, ніж вчора.

Одних мантр про «треба щось робити, щось треба робити» вже явно недостатньо, тому що як витончено висловився глава «Роснано» пан Чубайс: «Є відома ковбойський приказка: якщо кінь здох, з неї треба злазити. Нафтогаз сьогодні забезпечує 20% ВВП, 40% бюджету і 60% експорту. Це хребет (економіки). І ми отримали не дзвіночок, а якийсь набатний дзвін», — констатував Чубайс. «Багаті стануть трохи менш багатими, середній клас стане трішечки менше, а от бідні стануть зовсім бідними. І ось це найважча частина всієї історії», — засмутився Чубайс. Іншими словами, щоб заплатити за грубий стратегічний прорахунок правлячої верхівки, маніакально зацикленої на нафтогазі, ті у кого ще є остання сорочка, знімуть з себе ону, щоб багаті залишилися багатими, тільки «трохи менше», а у кого і сорочки вже немає, з тих шкуру здеруть.

Що Чубайс, автор знаменитого «Що ви хвилюєтеся за цих людей? Ну, вимре тридцять мільйонів. Вони не вписалися в ринок. Не думайте про це — нові виростуть» раптово засмутився долями російської бідноти, віриться дуже слабо. Але він не так вже неправий в тому, що РФ останні роки намагалася скакати не просто на дохлому коні, а якщо вірити Рахунковій палаті, навіть на примару дохлому коні, з якої б і ще двадцять років талановиті управлінці не злазили, якщо б їх не скинув злісний ковид.

Ця сама Рахункова палата у звіті про стан мінеральної сировинної бази країни в 2015-19 рр. оголосила про те, що значна частина запасів нафти і газу в Росії, про яких рапортують сировинні компанії і які ставляться на державний баланс, не підтверджується в результаті переоцінки, розвідки і видобутку. Нафтогазові компанії схильні переоцінювати розвідані поклади, доповідаючи державі про природні багатства.

В середньому кожен рік Росія списує з госбаланса опинилися «фейковими» запаси вуглеводнів майже в такому ж обсязі, який щорічно викачує з надр. В сумі з 2016 року були визнані такими, що не існують в реальності запаси нафти та конденсату на 2,278 мільярда тонн, що становить майже п’ять річних обсягів видобутку. За той же період з причини непідтвердження довелося списати 6,041 трильйона кубометрів газу — більше дев’яти річних обсягів видобутку. А чому тут дивуватися? Зовсім нещодавно «Газпром» відмочив абсолютно феєричну штуку: продав сам собі газу на 1 млрд доларів, причому не в перший раз, просто щоб відзвітувати про виконання плану по експорту.

Фахівці, аналітики, економісти намагаються щось прорахувати і спрогнозувати, але як це зробити з високим ступенем достовірності, якщо життєдайні російські вуглеводні у значній своїй частині існують тільки в доповідях і звітах компаній, за які їх топ-менеджерам платять шалені премії?

Але повернемося до наших «дохлим коням». У той час як інший світ худо-бідно, але продовжував своє природне і безперервний розвиток, що російська економіка, відновлюючись після кризи 1990-х років, одночасно корчилася на нафтогазовій голці, стаючи фатально вразливою для зовнішніх чинників і фактично втрачаючи суверенність. Знамениті «гладкі роки» великою мірою були породженням нафтогазових цін, ніякі управлінці особливо нічим не управляли, жили собі не напружуючись в своє задоволення, просто нафта дорожчала-матінка, до якої намертво була пригвинчена економіка країни. А тепер лафа закінчилася і пан Чубайс завив, відспівуючи «дохлу коняку».

До речі про іншому світі. Є у путінській РФ чудовий західний партнер, «велика держава. Сьогодні, напевно, єдина супердержава. Ми це приймаємо». Там теж пандемія пройшлася як ковзанка практично по всіх секторах економіки, в тому числі і нафтогазу торкнулася. Ось тільки американські ефективні менеджери не запальні промови в Конгресі роками штовхали про «треба щось робити», а ще з травня 2011 року, не чекаючи епідемій та інших форс-мажорів почали процедуру перебудови власного і глобального енергоринку, що їм цілком вдалося, досить лише згадати, як вони з легкістю нагнули країни ОПЕК+, самі при цьому залишаючись осторонь і спостерігаючи за «битвою при квоти».

Ще кілька років тому, до всяких пандемій професор С. с. Сулакшин привселюдно заявив: «Глибоко помилкова позиція Путіна, яку він сам публічно виявив, про механізми ціноутворення на нафту (нібито на основі попиту та пропозиції) на сьогодні очевидно перекинута став абсолютно прозорим механізмом штучного фінансового маніпулювання ціною на нафту. Займаються цим, звичайно ж, стратеги Сполучених Штатів Америки, використовуючи більші маневрові фінансові ресурси, спеціальні мережі маневрових організацій, що черпають ресурси з бездонного скрині Федеральної резервної системи. Навіть директор Служби зовнішньої розвідки Фрадков як підтвердив, що на валютних біржах (це аналог бірж, утворюють ціни на нафту) орудують закордонні спекулянти.

15 років спотворювали економіку Росії, згортали і деформували її галузеву структуру, вилучали колосальні суми (до 100 трильйонів рублів) рублевої грошової маси з обігу, вганяли її у фінансову залежність від зовнішніх позик з нечуваними сумами (700 з гаком мільярдів доларів) і напоролися, вийшовши за межі суверенності і безпеки країни, на застосування «того самого» викуваного зброї. Воно полягає в санкціях, перекритті оборотного та інвестиційного фінансування економічного механізму Росії. Воно полягає в скиданні цін на нафту, тобто в ударі по доходах державного бюджету і по всій ланцюжку мультиплікації економічного механізму Росії».

Кому Степан Степанович це говорив і хто його слухав? А тепер ефективні менеджери нам заявляють, що «кінь здохла, хвіст обліз», а інші взагалі задаються питанням «а чи кінь?» За час правління Путіна і Ко можна не те що злізти з голки, а взагалі все що завгодно зробити, в усякому разі підготуватися до будь пандемиям, катастроф та економічних криз. Просто вираз «бути біля керма» путінські хлопці, мабуть, виробляли від слова «годування», тільки годували вони не Росію, не її суверенність, не її економіку, навіть не нафтогазову галузь, а самих себе.

Прогноз, який зробив тоді С. с. Сулакшин, був не надто втішний, напевно тому що Степан Степанович вчений і політик, а не утішитель і не плакальник при «дохлих конях» як деякі: «Буде наступне. Суверенні фонди будуть витрачені. Бюджет буде урізаний настільки, що держава стане безпорадним у своєму оборонному та соціальному секторах. Падіння рівня життя населення поверне, нарешті, зв’язок між цим рівнем і довірою до влади — рейтингом влади. Політична протестация стане наростати. Її будуть розігрівати з помаранчевим каналах з Заходу, з болотних полігонів всередині Росії і з кабінетів п’ятої колони в правлячій верхівці. Розбалансування внутрішніх фінансів буде наростати. Удушення механізму економічного відтворення в Росії буде розвиватися.

Чим це закінчиться? За планами тих, чиї плани ми реконструюємо, країна повинна розвалитися. У них велике завдання утримати її від хаосу, в якому небезпечні штучки на кшталт ядерних боєголовок та інших небезпечних предметів і речовин розповзуться по терористичних рук. Тому гру вони ведуть дуже обачно, обережно. Але реконструюється план «Розвалити і знесилити країну!» від цього не змінюється».

Питання в тому, чи є зараз у Росії контрплан, який можна успішно протиставити задумам ймовірних противників, як зовнішніх, так і внутрішніх. І чи готові ми — не путини-чубайси-кудрины, у них вже були час і можливість продемонструвати свої таланти і професіоналізм», а ми, народ, об’єднатися навколо такого плану, щоб спільно його реалізувати. Або так і залишимося байдужими і безпорадними спостерігачами при грабежі, погромі і хаотизації нашої країни?

Деякі скептики дорікають Сулакшина і команду його прихильників, мовляв, «ви тільки критикуєте і нічого не робите». Та невже? А Програма переустрою Росії «Справжній соціалізм», а проект нової Конституції, а Маніфест прийдешнього людства, а доктрини і Пакети законодавчих ініціатив — це не той самий науково обґрунтований та детально розроблений план виходу з глухого кута, який зараз так гостро затребуваний, щоб зберегти Росію від зазіхань усіляких «західних партнерів» і колабораціоністів? Краще б запитали свого коханого нацлідера, що робив він двадцять років свого правління, окрім як товкмачили про «треба щось робити».

Або Рахункову палату, яка раптово прозріла (сталося диво, не інакше) і жахнулася того, що нафтогазові компанії з 2016 (як мінімум, а там, як знати) року займаються пекельними приписками.

Втім, що всі ці ефективні господа робили, питання друге, занадто багато ними вже пороблено такого, з чого треба терміново вибиратися — тепер головне зрозуміти, що робити нам всім.

Перше — усвідомити, що наша Батьківщина знаходиться в небезпеці, навіть якийсь Чубайс почув не дзвіночок, а набатний дзвін, а ми не дурніші Чубайса, самі все чудово бачимо, чуємо і розуміємо. Друге — розібратися в запропонованому країні командою прихильників С. Сулакшина Великому Проекті перебудови Росії, націленому на майбутнє відродження суверенної, справедливого, морального, трудового, народовластного держави. Третє — знайти один одного і об’єднатися навколо Програми «Нова стратегія успішної Росії». Ну і четверте — мирно і законно, але всенародно, дружно і наполегливо попросити пана Путіна і його камарилью на вихід, поки вся країна їх зусиллями остаточно не перетворилася на кладовище «дохлих коней».