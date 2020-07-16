6 тривожних симптомів інфекції нирок

Пієлонефрит або ниркова інфекція — захворювання підступне. Його можна легко переплутати із застудою, оскільки на ранніх стадіях виникають відповідні симптоми.

Дізнайтеся, які ознаки говорять про проблеми зі здоров’ям, щоб вчасно почати лікування.

На ранніх стадіях ниркова інфекція викликає озноб, лихоманку і відчуття слабкості — все це легко переплутати зі звичайною застудою. Що найнебезпечніше, симптоми зникають після гарного відпочинку або зігрівання ніг. Якщо не почати своєчасне лікування, хвороба спровокує серйозні ускладнення. Ми зібрали головні ранні ознаки пієлонефриту, при виникненні яких слід терміново звернутися до лікаря.

ЧАСТЕ СЕЧОВИПУСКАННЯ

Тканини сечового міхура при інфікуванні подразнюються, а сам він стискається частіше — звідси виникає позив сходити «по-маленькому». Якщо ви стали частіше бігати в туалет, значить потрібно звернутися за консультацією до лікаря. Є ймовірність, що ці позиви викликані нирковою інфекцією.

БІЛЬ У СПИНІ АБО У БОЦІ

Періодичні болі у спині або у боці можуть бути також викликані нирковою інфекцією. Вражений орган збільшується в розмірах, тим самим здійснюючи тиск на нервові закінчення. В результаті з’являються больові відчуття. Якщо ви давно страждаєте від раптових болів, рекомендується негайно пройти обстеження.

КРОВ У СЕЧІ

Про поширення інфекції кажуть підвищений рівень еритроцитів у сечі або кров. Найчастіше вона спровокована бактеріями, які потрапили в організм через сечовивідні шляхи. Особливо перед захворюванням уразливі жінки, оскільки у них уретра коротше, ніж у чоловіків. Саме тому при підозрілих виділеннях слід якомога швидше перевіритися, щоб вчасно запобігти недузі.

КОЛІР СЕЧІ ТА НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ

Лікарі попереджають, сеча з мутним відтінком і різким неприємним запахом або часточками гною — головні симптоми ниркової інфекції. Не займайтеся самолікуванням і звертайтеся до лікаря!

БІЛЬ ПРИ СЕЧОВИПУСКАННІ

Ще одна важлива ознака, що попереджає про запальні процеси в нирках. Інфекція в органах також вражає уретру. Тому при сечовипусканні можуть відчуватися напади болю.

ЗАПАМОРОЧЕННЯ

Інфекція може проникнути в кров, порушивши тим самим кровопостачання. В результаті мозок і серце перестануть отримувати достатньо кисню, що призведе до запаморочень і навіть непритомності. Важливо визначити захворювання нирок ще на ранній стадії, щоб вчасно отримати необхідне лікування.

ЯК ЗАПОБІГТИ РОЗВИТКУ НИРКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ

Вчені поки що вивчають пієлонефрит та способи його профілактики. Найчастіше хвороба нирок починається з інфекції сечового міхура, тому важливо починати піклуватися саме про його здоров’я. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть підтримувати здоровий стан. Необхідно пити багато рідини — людині в день потрібно не менше двох літрів. Ходити «по-маленькому» не менше трьох разів на день і коли виникає позив — якщо сеча занадто довго затримується в сечовому міхурі, бактерії починають більше рости та розмножуватися. Обов’язково ходити «по-маленькому» після сексу, щоб змити бактерії, які могли проникнути в уретру у ході процесу. Після походу в туалет витирайтеся спереду-назад. Це допоможе запобігти проникненню бактерій в уретру.

Бережіть себе і при виникненні будь-яких проблем зі здоров’ям звертайтеся відразу йти до лікаря!