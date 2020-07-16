Люди мирно виходять на вулиці, а їм відповідають мовчанням і брехнею

Після закінчення чотирьох днів хабаровський протестів потрібно обговорити кілька важливих питань.

По-перше, хто взагалі зараз головний в Хабаровському краї? Де заступник голови губера Золочівський? Де спікер крайової думи Зікунова? Де партія ЛДПР?

Вони не роблять ніяких обгрунтованих заяв і прямо, без натяків не оголошують людям хоч що-небудь, який у них взагалі план дій. Чому вони всі як води в рот набрали?

Люди четвертий день поспіль дуже мирно виходять на вулиці, а їм відповідають мовчанням і брехнею з федеральних телеканалів.

Мовчить федеральний уряд, мовчать обидві гілки крайової влади, мовчить муніципальна влада. Мовчать 150 депутатів від ЛДПР і два обраних мера від цієї партії. Хлопці, алло, є хоч хтось з вас, хто зможе взяти на себе відповідальність і звернутися до народу?

Зібрання дуже мирні, але іноді трапляються суперечки з якимись незрозумілими особистостями. Якщо влада і далі буде мовчати, то рівень агресії в таких перестрілках почне зростати, чого не можна допускати.

Партія ЛДПР ще в п’ятницю обіцяла подати заявку на офіційний мітинг. Зараз вже середа, заявки немає. Навіщо вони себе так поводять? Я думаю, вони вже обговорюють з Москвою, як вони будуть потім працювати, шукають кандидата на посаду губера і ділять посади в новому кабінеті.

По-друге, влада через своїх сексотів і провокаторів намагаються розділити протестувальників на темі можна протестувати проти Путіна/Трутнева/Москви або все потрібно звести до гасел «Свободу Фургалу».

Це дуже дурна розводка, тому що справа Фургала — політичне. Це означає, що причини арешту не в тому, здійснював щось губер або не здійснював, а тому, що так вирішила влада. Давайте зрозуміємо які. Міг ухвалити рішення про арешт цілого губернатора якийсь генерал, не дізнавшись думки адміністрації президента? Це неможливо. А адміністрація президента і Трутнєв (око АП на ДВ) не могли не дізнатися думки Путіна про це, інакше можна по шиї отримати.

Тому за арешт Фургала відповідає президент Путін і особисто, і як творець такої «правоохоронної» системи. Тому суперечки про це даремні. Просто кричати «Звільніть Фургала», при цьому незрозуміло взагалі до кого звертаючись, — це просто нерозумно і безглуздо. Кому ви кричите, якщо не Путіну? Просто в повітря, щоб прокричати?

За ці чотири дні протестів не виникло лідерів, що добре, а в чому-то й погано. Добре, що затримувати нікого, протест живий сам по собі. А погано, що за чотири дні навіть не виникло чітких вимог. Якщо так і буде продовжуватися, то виникне резонне питання «а навіщо ми взагалі виходимо?»

На ці запитання потрібно дати відповіді. Якщо немає лідерства ЛДПР, воно повинно виникнути знизу. Якщо воно не виникає, то на чолі виявляються горлопани або просто провокатори.