У Колумбії почали вбивати за порушення карантину

У Колумбії, на тлі загального зростання захворюваності COVID-19 в Південній Америці, почали вбивати за порушення карантину.

Як повідомляє CTV News, незаконні воєнізовані угруповання, часто пов’язані з місцевими наркокартелями, а також з екстремістськими організаціями (такими, як Революційні збройні сили Колумбії і Армія національного визволення), самовільно взяли на себе контроль за дотриманням введених урядом країни обмежень, а також встановлюють свої власні — ще більш жорсткі. І тих, хто їм не слід, вбивають.

Так, в деяких регіонах країни банди встановили комендантську годину. У місті Тумако, наприклад, заборонено виходити на вулиці після п’яти годин вечора. У деяких населених пунктах жителям взагалі забороняють виходити з будинків. Перекриваються Дороги.

Про встановлені правила людей сповіщають за допомогою листівок і повідомлень в месенджері WhatsApp. В одному з послань, приміром, говорилося, що бійці Армії національного визволення «змушені вбивати людей, щоб зберегти життя».

Вбито вже щонайменше дев’ять осіб, які відмовилися дотримуватися карантин або активно виступали проти обмежень. Так, на південно-заході Колумбії три людини були вбиті і четверо поранені після того, як вийшли прогулятися по парку. Одного з громадських лідерів Едісон Леон вбили після того, як послав листа владі, де повідомив, що члени однієї з угруповань примусово змушують людей працювати на контрольно-пропускних пунктах, де перевіряють температуру на в’їзді і виїзді в Путумайо.

У Колумбії зареєстровано вже понад 165 тисяч випадків зараження коронавірусом. 5814 хворих померли.