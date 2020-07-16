Будинок в Криму, рахунок в «Ощадбанку», робота у Ахметова. Що відомо про нову голові АМКУ Ользі Піщанської

Сьогодні Верховна Рада затвердила нового голову Антимонопольного комітету. Його очолила Ольга Пищанская — протеже Володимира Зеленського з його рідного Кривого Рогу.

Але зв’язок не тільки з президентом — Пищанская також працювала в компаніях, якими володіє олігарх Рінат Ахметов.

За землячку президента практично одностайно виступила фракція «Слуги народу», давши 229 голосів — тобто вистачило б для призначення і без голосів інших партій.

Розбиралися, що відомо про нового керівника АМКУ.

Хто така Ольга Пищанская

Землячці президента Зеленського 44 роки.

Новий керівник АМКУ має дві вищі освіти. У 1997 році вона закінчила Криворізький технічний університет (промислове та цивільне будівництво), а в 2001-му — Київський національний економічний університет.

На даний момент Ольга Пищанская є слухачем програми MBA Единбурзької бізнес-школи.

На сайті АМКУ наводиться біографія Піщанської. Кажуть, що вона весь останній рік була заступником голови комітету — її на цю посаду ще у вересні призначив Зе.

Перед приходом в це відомство Ольга Станіславівна досить довго працювала в бізнес-секторі.

Понад 15 років — з 1999 року по 2015 — вона робила кар’єру в «Криворіжсталі», флагман української металургії. Там вона пройшла шлях від інженера-проектувальника до менеджера зі закупівель послуг і стратегічних інвестицій.

У 2016 році керувала закупівлями в «Метінвест Холдинг» Ріната Ахметова. Цікаво, що і «Криворіжсталь», де працювала Пищанская, недовгий час — з 2004 по 2005 роки — була в управлінні цього олігарха, а також його партнера Віктора Пінчука.

Потім комбінат перепродали бізнесменові Лакшмі Мітталу і перейменували в «Арселор Міттал Кривий Ріг», що на кар’єру Піщанської ніяк не вплинуло — десять років вона брала висоти і при новому інвесторі.

Після 2016 року Ольга заснувала приватні компанії, які спеціалізувалися на закупівлях.

На представленні в Раді Ольга Пищанская заявила, що у неї за плечима великий досвід роботи на потужному виробництві та власний бізнес». Метою на новій посаді вона поставила «боротьбу зі зловживаннями монополій і картелів».

Машина за сто гривень. Що в декларації у Піщанської

У декларації у Ольги вказано з членів сім’ї син Олександр. Також згадуються мати Ганна і сестра Світлана.

У власності у новій голови АМКУ — куплені три роки тому будинок і земельна ділянка в Софіївській Борщагівці під Києвом. У цьому ж районі є квартира, придбана в 2013 році на ім’я, судячи з усього, матері — Ганни Піщанської.

У Ольги є також будинок в Севастополі, куплений в 2013 році. Це велика будова на 262 квадратних метра. Судячи з декларації, його зараз орендують інші люди — іноземна громадянка Наталія Гасиловская.

Вона ж орендує і земельну ділянку під цим будинком, який також належить новому керівнику АМКУ.

Правда, орендні платежі в декларації не вказані.

Ще одну квартиру в Києві на сто «квадратів» Ольга придбала порівняно недавно — в березні 2019 року.

У тому ж місяці вона купила старий п’ятирічний кросовер Volkswagen Tiguan — правда, ціну його в декларації Пищанская вказала дуже дивну — 100 гривень.

Фактично такий автомобіль мжет коштувати близько 15 тисяч доларів, залежно від комплектації і стану.

Аналогічні проблеми з зазначенням ціни на об’єкти нерухомості. Так, будинок у Софіївській Борщагівці, куплений в 2017 році, судячи з декларації, коштує трохи більше ста тисяч гривень. При цьому поряд вказана квартира там же, яка вдвічі менша за розміром, але варто 365 тисяч гривень.

У цінах 2013 року, коли квартира купувалася, це було 45 тисяч доларів — цілком адекватна для того часу ціна. Якщо ж перевести в долари ціну будинку, то виходить, його ціна — трохи більше трьох тисяч «баксів».

В Антимонопольному комітеті Ольга заробляла приблизно на 58 тисяч гривень у місяць. Паралельно вона отримувала зарплату в фірмі «Стем Інжиніринг», де є комерційним директором. Як зазначено в декларації, це дохід за сумісництвом.

Тобто, працюючи на державу, Пищанская була одночасно директором приватної фірми.

Також у Ольги є невеликий рахунок в «Ощадбанку» (трохи більше ста тисяч гривень) і значні заощадження в готівці: півмільйона гривень, 148 тисяч доларів і 24 тисячі євро.