В аеропорту Одеси затримали співвласника згорілого готелю «Токіо-Стар»

В аеропорту Одеси прикордонники затримали фігуранта кримінальної справи про пожежу в одеському готелі «Токіо-Стар».

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Громадянина Болгарії, який перебував у розшуку, затримали вчора ввечері прикордонники Одеського загону під час оформлення пасажирів авіарейсу з Риму», — йдеться у повідомленні. Місцеве видання «Думська» із посиланням на співвласника готелю «Токіо-Стар» Вадима Чорного, що перебуває під домашнім арештом, повідомляє, що затриманий —його партнер Сергій Дурач.

За словами Чорного, Дурач не визнає себе винним у пожежі і повернувся до України, знаючи про розшук. Дурачу інкримінують ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Затриманого передали Національній поліції.