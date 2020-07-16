Винуватець смертельного ДТП під Києвом міг бути в авто не один: з’явилася нова версія ДТП

Суд заарештував на два місяці винуватця смертельного ДТП під Києвом Антона Желепа, який 12 липня на автомобілі Mersedes збив на смерть сім’ю з двома дітьми. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, з’являються нові версії цього інциденту. Зокрема, журналістка Катерина Бруснікіна в ефірі телеканалу «Київ» припустила, що Антон Желепа міг бути в авто на момент аварії не один, і за кермом був не він. На такі аргументи її наштовхнули деякі розбіжності в цій справі.

Антон Желепа стверджує, що не пам’ятаємо, як сів за кермо автомобіля, який фігурує в аварії. Власник авто, яке він викрав, після зникнення машини 15 разів намагався з ним зв’язатися, але безрезультатно. У слідства є версія, що власник авто дав йому ключі. До того ж, травми на тілі Желепы говорять про те, що він не був за кермом. Зазвичай після таких зіткнень люди ламають ребра, а у обвинуваченого, не було ніяких пошкоджень.

За словами журналістки, підозрілим є той факт, що Антон Желепа дуже швидко в суді визнав свою провину і відмовився від адвоката. Ймовірно, він хоче отримати умовно-дострокове звільнення, відбувши половину терміну.

Бруснікіна побувала у котеджному містечку «Золоті ворота», звідки обвинувачений у ДТП викрав Mersedes. Виїхати з селища можна тільки через шлагбаум, де сидить охорона. Записи з камер спостережень дадуть зрозуміти, хто ж насправді був у той день за кермом.

Як відомо, Желепа знаходився в машині без прав, оскільки був раніше позбавлений водійського посвідчення за керування в нетверезому стані. Дуже дивно, що людина, який вже один раз був засуджений за «нетверезу їзду», знову себе підставляє.

Раніше в Мережі з’явилося фото багатодітної сім’ї, загиблої в ДТП під Києвом. Після смертельної аварії вижив лише одна дитина, 14-річний хлопчик. Його батьки, а також брат з сестрою, загинули на місці події.