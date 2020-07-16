Українські таксисти придумали, як заробити на спеці

Останнім часом в Україні встановилася дуже спекотна погода, хоча подекуди часом йде дощ. Цією обставиною стали користуватися деякі таксисти. Вони пропонують своїм клієнтам за додаткову плату включити кондиціонер.

Коли викликаєш таксі, очікуєш, що тобі нададуть сервіс на високому рівні. Однак, це не завжди так. Особливо, якщо мова йде про служби таксі, що відносяться до економ-сегменту. Водії цих служб і пропонують своїм пасажирам включити «кондей» за додаткову плату. Причому, оплату просять провести готівкою.

Деякі пасажири відмовляються платити, але багато, знемагаючи від спеки, дістають гаманці. І їх можна зрозуміти. Коли на вулиці +30 градусів, в салоні автомобіля може бути +35 градусів і навіть більше. Не кожен здатний витримати таку температуру. Особливо, якщо взяв з собою дітей.

Таксисти користуються тією обставиною, що в правилах нічого не сказано про включеному кондиціонері.

Між тим, тіньовий ринок таксі в Україні оцінюють у мільярди гривень. Уряд вживає заходів, щоб вивести з «тіні» таксистів, однак це поки що не дає позитивних результатів.