Ціна нафти Brent перевищила 40 долбарель

В ході торгів 3 червня ціна нафти Brent піднялася вище 40 доларів за барель вперше з 6 березня. На 10:00 по Києву вартість Brent виросла до $40,35 за барель.

Нафту марки WTI торгується по $37,83 за барель.

Востаннє Brent коштувала більше $40 за барель у день, коли країни ОПЕК+ на зустрічі у Відні не змогли домовитися про продовження обмежень видобутку нафти.

На наступний день після цього нафтові котирування різко впали до $33 за барель.

Відзначимо, що в травні нафта знову почала дорожчати і 19 травня барель Brent оцінювався вже вище 35 доларів.

Як зазначає Bloomberg, зараз нафта дорожчає на очікуваннях того, що на найближчому засіданні ОПЕК+ буде прийнято рішення про розширення обмежень.

За словами одного з джерел, Саудівська Аравія виступає за збереження обмежень протягом одного-трьох місяців.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ 12 квітня домовилися про скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу в травні-червні.