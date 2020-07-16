Спецоперація силовиків у Дніпрі зачепила користувачів найбільш «авторітетних» автономерів міста

Сталі відомі нові подробиці спецоперації, яку десант співробітників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України у четвер, 16 липня 2020 року, проводити в Дніпрі.

Як раніше повідомлялося на сторінках нашого видання, з самого ранку прибувший до міста десант спецпризначенців розпочав проведення десятків обшуків в рамках розслідування кримінальних справ щодо ймовірних зловживань так званого місцевого корупційного спрута.

Відомо, що у першій половині дня слідчо-оперативні дії були зосереджені на відшуканні та вилученні масивів фінансово-господарської документації, яка може підтвердити версію слідства щодо наявних систематичних зловживань у Дніпрі. За наявною інформацією, мова може йти про сотні епізодів однотипних злочинів та багатомільйонні земельні афери, на кшталт харківської «кооперативної схеми», махінацій з виділення землі небіжчикам та підставним особам для її подальшого перепродажу, а також «прихватизації» історичної частини Дніпра. Але, як виявилося, й на цьому прибувший до міста десант спецпризначенців не зупинився.

За словами співрозмовника Dетектив-Info, ближче до вечора 16 липня 2020 року була розпочата друга активна фаза спецоперації, яка безпосередньо стосується «тіньових» та «авторітетних» господарів Дніпра. «Прямо зараз у своїх офісах «гостей у погонах» вимушено зустрічають власники найбільш відомої в місті серії автомобільних номерів, яких об єднує потяг до цифр 1199«, — зазначає він.

Як відомо, пристрастю до пересування транспортними засобами з відповідними автономерами в Дніпрі відомі «авторитетний» бізнесмен, президент обласної Федерації дзюдо Михайло Кошляк, його права рука та партнер Сергій Самойленко на прізвісько «Сом» тощо.

(Борис Філатов та Михайло Кошляк)

Сергій Самойленко