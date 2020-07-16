«Центренерго» торгує «повітрям» і заробляє мільярди на користь Коломойського

Компанія «Центренерго» використовує виробничі потужності державного «Енергоатому» для отримання електроенергії за ціною нижче ринкової. Про це написала журналістка «Схем» Наталія Седлецька на своїй сторінці в Facebook.

«Центренерго» придумав, як заробляти мільярди, фактично торгуючи повітрям – використовуючи для цього виробничі потужності державного «Енергоатому», який змушений працювати собі в мінус», – написала вона.

Схема працює наступним чином: «Центренерго» продає за двосторонніми договорами і на «ринку на добу вперед» великий обсяг електроенергії, який насправді не збирається робити.

А для того, щоб гарантовано знайти покупця на цей обсяг, компанія встановлює ціну, яка нижче собівартості виробництва. Така низька ціна дозволяє «Центренерго» продати весь заявлений обсяг, «закривши» більшу частину попиту.

«Але з-за цього держкомпанія «Енергоатом» і держпідприємство «Гарантований покупець» не можуть продати на ринку на добу вперед» весь обсяг електроенергії, яка, на відміну від «Центренерго», реально буде зроблена», – сказано в пості.

Як пише журналістка, в результаті настає ризик великого дисбалансу, який не можна допустити, так як це аварійна ситуація.

«Але зупинити атомні енергоблоки «Енергоатому» в оперативному режимі неможливо, на відміну від теплових електростанцій «Центренерго». Тому оператор ринку – «Укренерго» – просить «Центренерго» не проводити заявлені раніше обсяги електроенергії», – написала Седлецька.

Зазначається, що «Центренерго» погоджується це зробити, але висуває умову – йому повинні продати електроенергію зі знижкою в 50% (для забезпечення вже укладених контрактів).

«Укренерго» змушене погодитися на таку вимогу і продає «Центренерго» необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у «Енергоатома» і «Гарантованого покупця».

«Таким чином, «Центренерго», фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна. А «Енергоатом», який витратив кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом», – написала журналістка.

За словами Седлецької, від таких дій «Центренерго» виграють структури, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Саме вони є найбільшими покупцями електроенергії «Центренерго» за зниженою ціною.