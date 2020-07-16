Глава Roshen Москалевський збив двох велосипедистів і втік з місця ДТП — джерело

16 липня чоловік, схожий на президента корпорації Roshen В’ячеслава Москалевського, збив двох велосипедистів і втік з місця злочину. Про це повідомила прес-служба організації «echelonvelo».

«Рухалися колоною велосипедистів у кількості 40 осіб… За 500 метрів до перехрестя біля ТЦ Мануфактура нас обігнало авто Audi Q7 #AA4007PH, підрізавши з лівого боку і зачепивши дзеркалом одного з інструкторів», – сказано в пості.

Після цього інструктори наздогнали автомобіль і двоє велосипедистів стали перед машиною, щоб заблокувати їй проїзд до прибуття поліції.

«Але водія це не зупинило аж ніяк! Він побачив зелене світло і вирішив переїхати двох осіб, проволочивши їх кілька метрів по асфальту, і сховатися з місця ДТП. Якимось дивом хлопці залишилися живі і не покалічені, весь удар на себе взяли велосипеди, які повністю зруйновані», – написав автор.

Одного з постраждалих госпіталізували з травмами рук, ніг і голови.

«Чоловік, який був за кермом цієї Audi, дуже схожий на В’ячеслава Москалевського. І по чарівному збігом обставин авто нібито зареєстровано на корпорацію ” Рошен», – додали в організації.

















