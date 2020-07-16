Готель «Дніпро» купила російська гральна мафія: подробиці

ТОВ «Смартленд», придбала за $40 млн готель «Дніпро» в центрі Києва, заснував гравець в покер, а тепер за ним може стояти російський гральний магнат.

Засновником компанії ТОВ «Смартленд», яка з пропозицією в 1,11 млн грн (40 млн доларів) перемогла в аукціоні про продаж готелю «Дніпро», був професійний гравець в покер Ванхапелто Петтері, повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на реєстри «Opendatabot» і «Clarity Project».



Ванхапелто Петтері

Згідно реєстрів, зараз засновником ТОВ «Смартленд» значиться Максим Терещук, але до жовтня 2018 року засновником компанії був Ванхапелто Петтері — він пов’язаний з компанією «Olympic Entertainment Group AS» (Естонія), яка судиться з Україною за заборони на азартні ігри в 2009 році.

Згідно з реєстром Естонії, Петтері (Petteri Vanhapelto) є членом правління естонських компаній «Wunderfield OÜ» і «Tatsu Digital OÜ».

Він родом з Фінляндії, живе на Мальті і професійно грає в покер. Зокрема він був в 2016 році коментатором, а в 2017 році — гравцем на фестивалі «Cash Game Festival». Цей фестиваль проводився в казино Casino Malta», яке належить «Olympic Casino» з групи «Olympic Entertainment Group».

Відзначається, що в 2018 році естонська компанія «Olympic Entertainment Group AS» подала позов проти України в міжнародний арбітраж у Лондоні через закриття її казино після введення в Україні заборони на гральний бізнес.

Зокрема, компанія мала 23 гральних закладів і стверджує, що після введення заборони на азартні ігри в 2009 році отримала 40 млн євро збитків.

У суді вона просить визнати, що Україна порушила міждержавну угоду з Естонією про захист інвестицій, і стягнути з України матеріальних збитків і компенсацію витрат на арбітражне провадження.

Також повідомляється, що в 2019 році Мін’юст найняв для захисту у цій справі міжнародну юридичну фірму «Withers LLP» (Великобританія) за 605 тис. доларів.

Нині засновником компанії «Смартленд», крім Максима Терещук, в реєстрах значиться компанія «Айс Таун».

За даними реєстрів, її засновником зараз є Олексій Игунин, а керівником — Анастасія Бутенко.

Проте раніше директором був Владислав Михайлович Ужва — людина з такими ПІБ був позаштатним помічником колишнього нардепа від Партії регіонів Андрія Селіварова з Донецька. Ще раніше компанія «Айс Таун» називалася «Школа В’ячеслава Завальнюка» і належала українському хокеїстові В’ячеславу Завальнюку.

Згідно реєстрів, юридична адреса компанії ТОВ «Смартленд» — місто Бровари, вулиця Київська, д. 130.

Журналіст Олексій Братущак звернув увагу, що за такою адресою знаходиться звичайний житловий будинок.

Також в мережі є інформація, що в 2018 році річний дохід «Смартленд» склав 187 тисяч доларів.

У той же час народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодів повідомив на своїй сторінці в соцмережі, що за «Смартленд» зараз швидше за все стоїть російський гральний магнат Олег Бойко (група Рітціо ентертейнмент: лотерея «Патріот», казино «Вулкан», зали ігрових автоматів «Метро джекпот», БЦ Хрещатик, група ОЛБІ).

Таке припущення нардеп від СН зробив на підставі того, що раніше теперішній власник «Смартленда» Максим Терещук працював у компаніях Бойко.

«За історичними даними податкової бази Терещук був співробітником в: ТОВ Чесна гра (32303296), ТОВ МДК (32308749), ТОВ Прорив (21513028). Всі ці фірми — та ТОВ Чесна гра, і ТОВ МДК, і ТОВ Прорив офіційно входили до холдингу Рітціо ентертейнмент (лотерея «Патріот», казино Вулкан, зали ігрових автоматів Метро Джекпот). ТОВ Прорив (21513028) — заявник прав на ігрові торгові марки «Чесна гра», «Метро Джекпот», Jackpot, Джекпот», — розповів Холодів.

Фонд держмайна 15 липня провів аукціон з продажу столичного готелю «Дніпро» готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ «Смартленд».

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов’язаний пройти перевірку на «доброчесність» коштів, після чого підписується договір. Інвестор має 30 днів, щоб перерахувати гроші, в іншому випадку нараховується пеня, а після двох місяців результати скасовуються.

У Фонді держмайна назвали ключові постприватизаційні умови для потенційних інвесторів:

— збереження готелю не менш, ніж на сто номерів, рівня не менше чотирьох зірок і колективу без зменшення зарплати мінімум протягом півроку;

— погашення дебіторської заборгованості, у тому числі по зарплаті, не пізніше, ніж за пів року з дати переходу права власності;

— збереження у назві слова «Дніпро» (Dnipro).

Готель «Дніпро» виставлялася на продаж за стартовою ціною 80,92 млн грн.

Як раз перед аукціоном Верховна Рада прийняла законопроект про регулювання грального бізнесу. Згідно з текстом законопроекту, в Україні дозволяється організовувати та проводити такі види діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор: азартних ігор у гральних закладах казино; азартних ігор казино в мережі інтернет; букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет; азартних ігор у залах гральних автоматів; азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Зали ігрових автоматів, зокрема, дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино — в готелях категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва — не менш 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 000 кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

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