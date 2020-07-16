«Вони були такими світлими». Загинула в аварії під Києвом поховали сім’ю

У середу під Києвом поховали загиблих у страшній аварії подружжя Цуркановых і їх двох дітей — 4-річну Ладу і 10-річного Володю. Вижив 14-річний Святослав ще залишається в лікарні, він буде жити, тільки вже без найрідніших людей.

Як писали «Вісті», 40-річний раніше неодноразово судимий, у тому числі і за ДТП, в якому загинула жінка, киянин Антон Желепа викрав Mercedes у свого колишнього роботодавця в Козині. За кермо він сів під алкогольним та наркотичним сп’янінням, про що повідомив сам. А поліцейський драгер показав в організмі Желепы 1,32 проміле алкоголю при максимально допустимому показнику 0,2.

Їдучи на величезній швидкості по Старообухівській трасі, він врізався в Hyundai. Від удару відразу загинули батько сімейства Олексій, його дружина Надія і молодша дочка Лада. Хлопчаків забрала швидка, але Володю врятувати не вдалося. Вижив тільки найстарший — Святослав. Страшна загибель батьків і двох дітей змусила Раду прийняти у першому читанні закон, що посилює відповідальність за водіння автомобіля в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Але загиблих не повернути. І, як розповідають знайомі сім’ї, ДТП просто вкинула їх у шок. «Ми знали цю сім’ю. Вони такі світлі були. Навіть не віриться, що таке сталося з ними«, — діляться знайомі родини Цуркановых.



«Святослава не залишать без піклування»

Майже всі, хто знав родину Цуркановых, були шоковані звісткою.

«Навіть не знаю, чи зможе хтось знайти людину, яка щось погане скаже про цю сім’ю. Ми більше спілкувалися з Надією і дітьми. З Льошею останній раз бачилися десь рік тому. Він людина зайнята, у нього був свій бізнес. А Надія сиділа з дітьми вдома, хоча й закінчила Київський славістичний університет, філологію. Вона добре знала англійську. Але як з первістком пішла в декрет, так більше не працювала. Діти, сім’я… От тільки недавно, коли молодшенька Ладушка підросла, вона почала виходити в соціум, більше спілкуватися. Діти були повністю на Надії. І дітей вони виховували самі ніяким бабусям, дідусям їх не давали«, — розповідає «Вістям» директор Міжнародної школи Рейки Оксана Худобець.

Діти ходили в школу Монтессорі. Вона заснована на ідеях вільного виховання, крім того, велика увага приділяється так званому сенсорному розвитку, коли з допомогою органів почуттів дитина пізнає світ, стає самостійним.

За словами Оксани, Цуркановы намагалися бути ближче до природи і так само виховували дітей. Вели здоровий спосіб життя, не їли м’яса, відвідували заходи, пов’язані зі старослов’янськими обрядами і виховували дітей в добрі.

«Я останній раз бачила перед карантином, вони приїжджали на консультацію зі Святославом, він трохи ревнував молодших до батьків. У нього підлітковий вік, і йому зараз буде подвійно важко. Так, залишилися родичі. Знаю, у Надії є мама, у Льоші — батьки і брат, який все організовував (похорон і збір грошей для допомоги. — Авт.). Впевнена, що Святослава не залишать без турботи, але йому зараз буде непросто», — зітхає Оксана Худобець.

Багато теплих слів писали однодумці сім’ї, з якими вони проводили час на природі, в різних тематичних походах і на екскурсіях.

«Їх життя були такими світлими, навіть зараз відчуваю тепло від Надиного погляду і посмішки. Розповіла синові, разом поплакали. А потім він мені довго згадував і розповідав, як вони з хлопцями грали в сімейному таборі, влаштовували блокпост і тікали з занять, купалися в річці і багато ще чого доброго. Ми всім серцем зі Святославом, нехай у нього буде багато сил поправитися, впоратися з цією втратою і знайти в собі сили жити і радіти. Думаю, що саме цього хотіли б його рідні», — говорить Оксана Чиркова. А деякі втішають себе тим, що, значить, вони на землі виконали свою місію.