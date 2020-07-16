Білорусь чекає на першу партію нафти з США

Танкер з американської нафтою для Білорусі, як очікується, прибуде в порт Клайпеди увечері 5 червня. Про це повідомив у п’ятницю прес-секретар концерну «Белнефтехим» Олександр Тищенко.

«Танкер з американської нафтою вже на підході. Прибуття в Клайпеду очікується сьогодні ввечері», – сказав Тищенко. Він нагадав про першу угоду з американським трейдером з постачання нафти в республіку, згідно з якою планувалося закупити 80 тис. тонн палива сорти Bakken. Після прибуття в порт Клайпеди нафту по залізниці буде доставлена на НПЗ «Нафтан» в Новополоцьку (Вітебська область).

У травні держсекретар США Майкл Помпео повідомив про те, що перша партія американської нафти відправиться в Білорусь. Ця угода укладена за участю американського енерготрейдера United Energy Trading, а також за сприяння американської компанії Getka і їх польського партнера UNIMOT. Глава МЗС Білорусії Володимир Макей заявляв, що постачання американської нафти є частиною державної стратегії диверсифікації джерел і забезпеченню сталої роботи нафтопереробного комплексу Білорусії в 2020 і в наступні роки.

З 1 січня 2020 року у Білорусії не було угоди з російськими компаніями на постачання нафти по трубопроводу «Дружба» із-за суперечки навколо розміру премії до безмитної ціною нафти. Постачання сировини на білоруські НПЗ продовжувала тільки група компаній «Сафмар» Михайла Гуцерієва, тому країна почала купувати танкерну нафту у альтернативних постачальників через Литву й Україну. В кінці березня Москва і Мінськ досягли домовленості про відновлення постачань нафти від великих російських компаній. У планах на червень – купівля 1,1 млн тонн російської нафти.

Раніше повідомлялося, що Білорусь купила партію нафти у Саудівської Аравії, крім того, країна почала купувати танкерну нафту в інших альтернативних постачальників з Норвегії, Азербайджану.