Повінь – зміна системи

Menu
Close

Принцеса Діана, Єлизавета II чи Меган Маркл. Названо найвродливішу жінку королівської сім’ї (фото)

16.07.2020

Принцесу Діану назвали найкрасивішою жінкою королівської сім’ї. Інформація з’явилася на сайті видання Daily Mail.

Керівник центру косметичної і пластичної хірургії в Лондоні доктор Джуліан Де Сільва за допомогою методики комп’ютерної картографії співвідніс обличчя Діани Спенсер з правилом золотого перетину. З’ясувалося, що її пропорції на 89,05 відсотка близькі до досконалості.

Крім принцеси Діани, яка посіла перше місце в рейтингу дослідника, аналізувались і інші королівські особи. Так, на другому місці опинилася королева Йорданії Ранія Аль-Абдулла – вона отримала 88,9 відсотка. Водночас принцеса Монако Грейс Келлі потрапила на третю позицію, поступаючись Ранії всього в один відсоток.

Крім того, дружина принца Гаррі Меган Маркл обігнала дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон і зайняла четверту сходинку рейтингу з 87,4 відсотка. При цьому Герцогиня Кембриджська отримала 86,8 відсотка і замкнула п’ятірку лідерів.

Як відомо, Золотий перетин – це математична пропорція, створена стародавніми греками для «вимірювання краси». Відзначається, що Леонардо да Вінчі використовував його співвідношення для створення малюнка ідеального чоловічого тіла в Вітрувіанська людина.

Читайте також:   У Франції поїзд протаранив автобус з дітьми: є загиблі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *