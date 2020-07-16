Принцеса Діана, Єлизавета II чи Меган Маркл. Названо найвродливішу жінку королівської сім’ї (фото)

Принцесу Діану назвали найкрасивішою жінкою королівської сім’ї. Інформація з’явилася на сайті видання Daily Mail.

Керівник центру косметичної і пластичної хірургії в Лондоні доктор Джуліан Де Сільва за допомогою методики комп’ютерної картографії співвідніс обличчя Діани Спенсер з правилом золотого перетину. З’ясувалося, що її пропорції на 89,05 відсотка близькі до досконалості.

Крім принцеси Діани, яка посіла перше місце в рейтингу дослідника, аналізувались і інші королівські особи. Так, на другому місці опинилася королева Йорданії Ранія Аль-Абдулла – вона отримала 88,9 відсотка. Водночас принцеса Монако Грейс Келлі потрапила на третю позицію, поступаючись Ранії всього в один відсоток.

Крім того, дружина принца Гаррі Меган Маркл обігнала дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон і зайняла четверту сходинку рейтингу з 87,4 відсотка. При цьому Герцогиня Кембриджська отримала 86,8 відсотка і замкнула п’ятірку лідерів.

Як відомо, Золотий перетин – це математична пропорція, створена стародавніми греками для «вимірювання краси». Відзначається, що Леонардо да Вінчі використовував його співвідношення для створення малюнка ідеального чоловічого тіла в Вітрувіанська людина.