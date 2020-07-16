Одна помилка Сілуанова ризикує зупинити заводи в Росії

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Через наказу Мінфіну Росії можуть зупинитися заводи з виробництва телевізорів. РАТЕК направила главі відомства Антона Сілуанова лист, в якому вказала на помилку: пульти дистанційного управління для телевізорів і інших пристроїв потрапили в категорію, що вимагає декларування ЦАТ, як тютюн чи алкоголь.

Нагадаємо, з 2 липня в Росії набув чинності наказ Мінфіну, згідно з яким регламентуються компетенції митних органів. Так, тепер оформляти підакцизні товари може тільки Центральна акцизна митниця (ЦАТ).

З’ясувалося, що через нововведення утворилася правова колізія. Помилково в цю категорію потрапили і пульти дистанційного управління для телевізорів і інших пристроїв. У них, як з’ясувалося, один код з електронними сигаретами.

Лист із зазначенням цієї помилки асоціація виробників і продавців електроніки (РАТЕК) направила главі Мінфіну Антона Сілуанова. Справжність листа підтвердив “Відомостям” представник РАТЕК Антон Гуськов.

Він же звернув увагу на проблему: адже пульти не обкладаються акцизом, а значить, і оформити їх ввезення в нашу країну неможливо на ЦАТ. Та й на звичайній митниці не вийде, раз девайс потрапив в “тютюнову” категорію.

В результаті помилка може дорого обійтися російському виробництва – в країні ризикують зупинитися заводи зі складання телевізорів. Гуськов уточнив, що у нас збирається близько 90% телевізорів, що продаються в Росії. А ось пульти до них як раз імпортні.