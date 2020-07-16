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На Київщині середня середня зарплата за чотири місяці поточного року склала 11,2 тис. гривень

16.07.2020

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Київської області у січні-квітні 2020 року збільшилася порівняно з відповідним періодом 2019 року на 10,6% і склала 11223 гривень. При цьому розмір нарахувань у 2,4 рази перевищив рівень мінімальної заробітної плати.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби Головного управління статистики в Київській області.

“Найбільшу заробітну плату в економіці отримували працівники складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту, а серед промислових видів діяльності – виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, заробітна плата яких перевищила середній показник по області в 1,6-2,4 рази”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що індекс реальної заробітної плати штатних працівників у січні-квітні 2020 року збільшився порівняно з січнем-квітнем 2019 року на 8,4%.

В управлінні статистики повідомили, що загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по області на 1 травня 2020 року становила 152,5 млн гривень, що дорівнювало 4,1% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2020 року протягом квітня відбулося збільшення показника на 2,3%, або на 3,5 млн гривень.

Основна частина боргу припадала на підприємства транспорту (77,4%) та промисловість (21,0%), а в розрізі районів та міст області – на підприємства Бориспільського району (75,9%), міст Бровари (13,6%) та Біла Церква (3,3%).

У структурі загальної суми заборгованості 76,5% становили борги підприємств-банкрутів, 18,7% – економічно активних, 4,8% – економічно неактивних підприємств.

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, на початок травня 2020 року становила 1230 осіб, або 0,4% від загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному з них не виплачено в середньому 23152 гривень, що в 2,1 рази більше середньої заробітної плати за квітень 2020 року.

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Нагадаємо, що загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по Київській області протягом травня становила 153,4 млн грн. Кількість працівників, яким своєчасно не була виплачена заробітна плата, на початок червня 2020 року становила 1765 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому в середньому 16588 грн заробітної плати.

 

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