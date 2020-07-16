Банда в Бузовій: до угруповання Сороки і Стукало приєднався армійський корупціонер Роман Іванов

В банді, яка кілька років тероризує жителів села Бузова під Києвом, поповнення. До Дмитра Сороці, Олексію Стукало та Єлизаветі Павлової приєднався колишній військовослужбовець Роман Іванов, звільнений з ВСУ за крадіжки. Про це йдеться в матеріалі «Рейдерське переділ в Бузовій: До банди Сороки приєднався армійський корупціонер Роман Іванов» сайту «Народна правда».

Нагадаємо, угрупування впродовж кількох останніх років захоплює земельні ділянки на території села, кошмарить бізнес і місцевих жителів, а також дискредитує місцеву владу в надії «захопити» сільрада на майбутніх місцевих виборах. «Люди їх бояться, і це не дивно. Квартет відморозків плюс до всього бавиться окультизмом: часто збираються разом, поїдають спеціально приготовлену ритуальну їжу і викликають духів. На всі зауваження загрожують зв’язками з високопоставленими людьми, наприклад, із заступником міністра МВС Антоном Геращенко», — пише видання.

Роман Іванов

«Новобранець» в банді Роман Іванов проходив службу у в/ч А4180 в сусідній з Бузової Гуровщине. Згідно поданої в 2018 році декларації, при місячному доході 17 тис. грн Іванов зберігав готівкою 105 тис. доларів. Більше того, в декларації за 2016 рік офіційний дохід ще менше, а сума заощаджень — більше майже у 3 рази: 13 тис. грн і 283 тис. доларів відповідно. Іванов не дослужив до пенсії 3 роки: був звільнений за крадіжку. З армії воюючою на той момент він тягнув все, що погано лежить: плити, чормет, продовольство. «На мені і на бійців строкової служби не один десяток сотень тисяч запрацювався, за що тепер ходить з блютусом у вусі, вирішувала, — цитує видання військовослужбовця Євгенія. — Всі, хто був біля села, бачили маленьку зупинку, а за зупинкою в поле вертолітні майданчики з панельних плит. Скільки командирів, заступників, таких як пан Іванов змінювалося у в/ч А4140, але ніхто не міг дозволити собі щось вкрасти у держави, а тут ось вам, куди вони поділися, не хочете пояснити?».

На чолі банди — українофоб і антисеміт Дмитро Сорока і його співмешканка, любителька «російського світу» Єлизавета Павлова. Сорока відомий антисемітськими і антиукраїнськими висловлюваннями, агітував голосувати за партію Шарія, піддавав сумніву легітимність виходу України зі складу СРСР.

Сорока Дмитро

Його співмешканка в минулому була кінопродюсером, однак після скандалу з бюджетом фільму «Найкраща партія» пішла з професії. Павлова «промотала» гроші на виробництво фільму в Каннах, в компанії одного з сценаристів стрічки. Після осіла з Сорокою в Бузової. «Павлова беззмінний організатор і учасник всіх його злочинних схем», — повідомляє «Народна правда».

Єлизавета Павлова

Четвертим в ОЗУ залишається скандальний журналіст і земельну махінатор Олексій Стукало. Згідно держреєстру прав на нерухоме майно, у його власності майже 14 га землі. Шість дрібно нарізаних земельних ділянок у Корюківці Чернігівської області: 2,45 га, 3,28 га, 1,22 га, 1,26 га, 3,47 га, 1,85 га. Загальна вартість ділянок, за різними оцінками, перевищує 1 млн грн. Стукало діє за улюбленою схемою рейдерів. Викуповує за безцінь або просто віджимає у пенсіонерів колись розпайовану землю, зосереджує в одних руках, після — здає в оренду, але вже за ринковою ціною.

Олексій Стукало

«Завдання бандитського квартету — дискредитувати влади Бузової напередодні виборів і висунути в нього щонайменше Сороку або Стукала. Свій чоловік на чолі сільради в 40 км від Києва — безмежний доступ до розпродажу землі та особистого збагачення», — пише видання.