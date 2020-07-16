Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС Вірменії

У відповідь на погрози Єревана нанести удар по Мингячевирскому водосховища…

На тлі загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Баку заявив про здатність завдати ракетних ударів по атомній електростанції (АЕС) на території Вірменії. До таких дій можуть вдатися в разі обстрілу стратегічних об’єктів вірменською стороною.

Про це заявив представник Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхлы, передає 1news.az, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, до таких дій Азербайджан може вдатися у відповідь на загрози Єревана нанести удар по Мингячевирскому водосховища.

Він підкреслив, що рельєф і проведені на об’єкти укріплювальні роботи, а також засоби ППО не дозволять знищити стратегічний об’єкт.

«У той же час, вірменська сторона не повинна забувати, що новітні ракетні системи, що знаходяться на озброєнні нашої армії, дозволяють з високою точністю вдарити по Мецаморской АЕС, що може стати для Вірменії причиною великого лиха», — додав Даргяхлы.

Як нагадує видання, сьогодні Вірменія і Азербайджан заявили про відновлення боїв на кордоні, збройне протистояння загострилося і триває з 12 липня; відомо про загибель не менше 16 осіб з обох сторін.

МЗС України виступив з офіційною заявою і закликала сторони врегулювати конфлікт на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджану; після цієї заяви Єреван викликало українського посла для роз’яснення, а біля посольства України у Вірменії пройшли акції протесту.