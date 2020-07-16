Румуни в Україні скаржаться на порушення права на освіту рідною мовою

Національна рада румунів в Україні направив владі Румунії кілька листів, у яких вони засуджують порушення права на освіту рідною мовою, називаючи це «культурно-лінгвістичним геноцидом», і в яких критикує бездіяльність суб’єктів владних повноважень Бухареста, передає FaceNews.ua.

Як повідомляє румунська служба «Радіо Свобода», в травні румунська громада звернулася до української влади, а в червні написала лист до комісії у справах румунів за кордоном і в зовнішньополітичні комітети парламенту, прем’єр-міністру, міністру закордонних справ та президента.

Національна рада румунів в Україні стверджує у зверненні до влади, що румуни в Україні, які складають близько 500 000 чоловік і є другим нацменшиною в країні після російського, “піддаються добре організованого систематичного процесу на всіх рівнях державної політики примусової українізації”.

Також румуни в Україні вимагають, щоб проблема освіти румунською мовою була вирішена за зразком угорців в Україні.

“Суспільний дискурс в Україні створює образ того, що тільки Угорщина, Польща і Росія можуть заперечувати проти української асиміляційної політики, в той час як Румунія задоволена тим, що відбувається”, — йдеться в зверненні Національної ради румунів в Україні.

Нагадаємо, в червні відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску. Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема щодо продовження VII засідання змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, і за поновлення переговорів щодо укладення протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії.