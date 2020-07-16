Колишнього бориспільського комунальника за розтрату майже 1 млн гривень засудили до 3 років позбавлення волі

Колишнього працівника комунального підприємства за фактом розтрати майже 1 млн гривень бюджетних коштів суд засудив до 3 років позбавлення волі. Встановлено, що протягом 2016-2019 років, працюючи касиром КП, він привласнював гроші, виручені на продаж ритуальних товарів.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби прокуратури Київської області.

“Вироком суду чоловіка визнали винним в інкримінованих кримінальні правопорушення та призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих цінностей на строк 3 роки”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Бориспільської місцевою прокуратурою забезпечено підтримання публічного обвинувачення в Бориспільському міськрайонному суді під час розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні щодо колишнього працівника комунального підприємства за фактом розтрати майже 1 млн гривень бюджетних коштів (ч. 1, 3 ст. 191 КК).

Нагадаємо, що в квітні 2020 року Бориспільська місцева прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно працівника комунального підприємства Борисполя на Київщині, якого підозрює у розтраті чужого майна. На думку правоохоронців, комунальник своїми діями завдав шкоду бюджету у розмірі майже 1 млн гривень.

Раніше KV повідомляла, що Бориспільське відділення ритуальних послуг КП “Виробниче управління комунального господарства” підозрюють у розкраданні майже мільйона гривень. У місті подейкують, співробітники підприємства могли продати повз каси кілька десятків фур трун. Ритуальний скандал торкнувся і Бориспільську мерію. Тут божаться, що до жовтня місяця нічого про афери похоронних справ майстрів і не підозрювали. Тепер гряде розгляд. З табору опозиції вже лунають побоювання, що не покарають винних, але “стрілочників”.