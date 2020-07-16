До гасіння пожежі на свердловині «Іркутської нафтової компанії» залучили артилерію

В Усть-Кутському районі Приангарья з 30 травня горить нефтескважина. Уряд регіону повідомило про НП тільки в цю п’ятницю, заявивши, що оцінить екологічний ущерю пізніше.

Свердловина відноситься до Аянскому родовищу, оператором якого є Іркутська нафтова компанія («ІНК»). Місце НП знаходиться в зоні відповідальності ТОВ «Тихоокеанський термінал», пояснює «Tayga.Інфо».

До гасіння пожежі залучили військових. Артилеристи, як очікується, «пострілом зіб’ють фонтанну арматуру».

Раніше повідомлялося, що в структурах ІНК виник осередок коронавіруса з десятками заразилися вахтовиків.