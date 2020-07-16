Зміни — якою ціною?

Казки про чесному банкіра та інших борців за народне щастя

Нинішня виборча кампанія в Білорусі в черговий раз показала, що опоненти чинної влади не зупиняться ні перед чим, щоб на підставі розхитати політичну обстановку в країні. Прикриваючись демократичними гаслами, борці за майбутнє без Лукашенко у своїй діяльності керуються зовсім не демократичними методами, граючи на емоціях невибагливою публіки.

ЗА ЗАКОНАМИ жанру напередодні виборів на сцені з’являються персонажі, про яких до цього не те що обиватель, але навіть досвідчений знавець політичного бомонду нічого не чув. З усіх подворотных щілин, як таргани лізуть «свідомі» громадяни, мнящие себе пророками і великими фахівцями в державному будівництві. Щоб привернути до себе увагу, новоявлені месії розгортають бурхливу рекламну діяльність, як правило, вкрай сумнівного змісту, часом до елементарної убогості.

Ще півроку тому стало зрозуміло, що «чесний банкір» Ст. Бабарико, близько 20 років очолював «Белгазпромбанк», неспроста роздає направо і наліво інтерв’ю, в яких мимохідь ділиться глибокодумними отеческими міркуваннями про необхідність докорінної перебудови побуту Батьківщини. Багато філософські, політичні і псевдоэкономические пасажі фінансиста викликали жваве обговорення в інтернет-просторі з-за явного двозначного характеру: про єдину валюту, білоруською мовою, приватизації і т. д. Як і личить дилетантам, Бабарико, натикаючись на здивування публіки, спритно міняв тон оповідання, переконуючи всіх, що його просторікування неправильно витлумачили. Особливо яскраво це проявилося після його включення у виборчу кампанію, коли інтерв’ю посипалися як з рогу достатку. Їх девіз зводився до одного: знаю, вмію, зможу. Подальший хід подій показав зворотне.

Після оприлюднення декларації про доходи кандидата в кандидати стало ясно, що в казку про чесному банкіра можуть вірити тільки наївні люди, не здатні до аналізу очевидних недоречностей і живуть на острові без інтернету. У сліпої любові до свого божества багато закрили очі на явне лукавство світоча, виправдовуючи його і навіть захищаючи. Дійсно, немає нічого дивного в тому, що Бабарико продав свою частку (?) від позашляховика Toyota Land Cruiser 200 всього за трохи більше 9 тисяч доларів США за ринковою вартістю в рази більше. А шикарний котедж, в якому він проживає, виявляється, йому не належить. З нерухомості тільки хата загальною площею 68,5 квадратних метрів у якомусь селі. А їздить скромний екс-банкір на скромному Ford Fiesta 2015 року випуску. Звичайна практика для «чесних банкірів», готових також «чесно» і самовіддано керувати країною.

Після порушення кримінальної справи відносно Бабарико, затриманого, до речі, за кермом Tesla, а не Ford Fiesta, його прихильники заголосили про політичний умислі влади і липових звинувачення у фінансових махінаціях шанувальника живопису. Доводи Комітету державного контролю свідомо не приймаються в розрахунок через невідповідність святому вигляду «чесного банкіра» і мецената, «подарував» країні не одне полотно іменитих художників. Такого не може бути, бо не може бути! Воістину сліпу віру і факти поєднати неможливо. Іноді для прикриття злочинних оборудок потрібно покласти їх на саме видне місце. Не вийшло. Залишимо віруючих зі своїм Христом і перейдемо до наступного персонажу.

Екс-керівник Парку високих технологій Ст. Цепкало, десятиліттями вірно служив «ненависному режиму», після видворення з посади раптово прозрів і намірився змінити колишнього роботодавця на посаді нового мешканця Палацу Незалежності, запропонувавши народу ефемерні зразки райдужного майбутнього. Вийшло, м’яко кажучи, не дуже красиво. У цікавих людей виникло закономірне питання: Якщо все так погано і безпросвітно в країні, де ти раніше був, благодійник?»

Але про біографічних фактах багаторічної держслужби бравого «айтішника» і колишнього дипломата його шанувальники боязко мовчать. Важливо інше: він пропонує нове майбутнє! Яке? У розлогих міркуваннях Цепкало мріє про інвестиції та інновації в дусі кращих західних зразків, відправивши багатовікової сільський уклад тутешнього життя на смітник історії: мовляв, і на 3D-принтері надрукуємо свиней і батони. З інфантильністю, як і з вірою, боротися марно. До того ж з чесністю у «героя з майбутнього», як і у екс-банкіра, також існують певні труднощі. Цепкало вважає цілком нормальним продати будинок, в якому жив, і нікуди з нього не виїхати. Де б іншим білорусам знайти таких прихильних покупців нерухомості?

Не залишився осторонь від передвиборної гонки активний блогер (без них у сучасному світі ніяк) С. Тихановский, вирішив в запалі шаленого бузотерства розкрутити заодно і свій Ютьюб-канал, в якому навмисне акцентує увагу на суцільних недоліки, надаючи їм епічний розмах і небачений емоційне напруження. Переплутавши інтернет з реальним життям, доморощений революціонер відправився мітингувати на пікети по збору підписів, наплювавши на чинне законодавство. Бігаючи з рупором і божевільним обличчям по вулицях і площах, укормленный хамуватий здоровань у компанії таких же підозрілих товаришів закликав покласти край «вусатого» режиму.

На запитання допитливих «А що далі?» незворушно від-вечал: «Неважливо! Головне — прибрати «таргана»!» З тактикою все зрозуміло, а от стратегія буксує. Це не тенденційні ролики на злобу дня знімати, щедро обсипаючи влада образами. Проте не будемо вимагати занадто багато чого від людини, чия попередня професійна діяльність покрита мороком і моральний вигляд якого довіри не вселяє. Зараз Тихановский в образі мученика

а-ля Калиновський строчить з СІЗО «листи з-під шибениці», супроводжуючи їх пафосним «Віримо. Можемо. Переможемо». Аж дух захоплює від такої бравади і молодецького завзяття…

Певна частина білоруського суспільства ведеться на нових «героїв», які віщують щастя та процвітання під їх проводом. При цьому багато хто з цієї частини безвідповідально керуються принципами «аби не Лукашенко» і «зміни будь-яку ціну», геть забувши про досягнення нинішньої влади, яких все-таки чимало і про які, як про зроблене добро, мало хто з вдячністю пам’ятає. Звичайно, проблем вистачає. Але влада діє, як стверджують її опоненти, а намагається їх вирішувати. Не все в силу складних внутрішніх і зовнішніх обставин виходить. Але успіх приходить до тих, хто працює, а не займається площинної балаканиною і дешевим популізмом, розрахованим на неискушенную молодь. Слід пам’ятати про це, щоб не шкодувати потім, що через надмірну гарячковість і нерозбірливості поміняли, як кажуть у народі, бика на індика.

Сергій ГРИШКЕВИЧ, член Комуністичної партії Білорусі.