Chery готовит к серийному производству электрокроссовер eQ5

24 июля компания Chery рассекретит всю информацию о своем флагманском электрокроссовере eQ5, но для поддержания интереса к будущей новинке китайский производитель опубликовал несколько официальных фотографий машины и ее интерьера.

Вообще, информации о Chery eQ5 на данный момент не так уж много. Мало что о ней знают даже китайские СМИ. Тем не менее, Chery разработала для электромобиля новую платформу LFS, которая на 93% сделана из алюминия и алюминиевых сплавов. Кроме того, производитель сообщил, что емкость тяговой батареи составляет 70 кВт-ч, а запас хода электрокроссовера по методике NEDC оценивается в 510 км, хотя в реальной жизни эта цифра практически недостижима.

По слухам, у Chery eQ5 будет два электромотора мощностью 163 и 177 л.с. Будут ли они работать вместе (на передней и задней осях), либо же это варианты, между которыми покупатели смогут выбирать, пока неясно.

Продажи Chery eQ5 в Китае должны стартовать в конце 2020 года.