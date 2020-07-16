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Німеччина звинуватила Росію в агресії і нехтування правом інших країн

16.07.2020

Германия обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран

Росія відстоює свої інтереси «дуже агресивно». Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передає Zeit.

«При сумнівних обставинах РФ нехтує правом інших країн на самовизначення, що несумісне з післявоєнним порядком », — додала вона.

За словами міністра, Німеччина повинна донести до Москви ясну позицію про обороноздатності країни та її здатності захистити себе в разі необхідності.

 

Раніше Крамп-Карренбауэр заявляла, що має намір використовувати головування Німеччини в ЄС, щоб провести спільний аналіз загроз з боку Росії.

 

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