Німеччина звинуватила Росію в агресії і нехтування правом інших країн

Росія відстоює свої інтереси «дуже агресивно». Про це заявила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передає Zeit.

«При сумнівних обставинах РФ нехтує правом інших країн на самовизначення, що несумісне з післявоєнним порядком », — додала вона.

За словами міністра, Німеччина повинна донести до Москви ясну позицію про обороноздатності країни та її здатності захистити себе в разі необхідності.

Раніше Крамп-Карренбауэр заявляла, що має намір використовувати головування Німеччини в ЄС, щоб провести спільний аналіз загроз з боку Росії.