До голови Хмельницької ОДА принесли свинячі язики

У Хмельницькому депутати-“свободівці” принесли до службового кабінету голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета російський прапор, до якого були прив’язана пов’язані свинячі язики.

Про це свідчить відеотрансляція з фейсбук-сторінки Віталія Підгайчука.

Депутат обласної ради Віктор Бурлика повідомляє, вдатися його та інших учасників акції до таких дій спонукали спроби нардепа від “Слуги” Максима Бужанського внести зміни до закону про мову (законопроєктом пропонується скасувати обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою. У разі прийняття закону, перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано).

“Громада Хмельниччини проти”, – заявивши Бурлик. Перед цим “триколор” зі свинячими язиками принесли до сесійної зали Хмельницької міської ради, де відбувалася позачергова сесія.