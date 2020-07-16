“Русифікаторський законопроєкт” Бужанського спробують “протягнути” у п’ятому ятницю, – в’ятрович

Законопроєкт №2362 народного депутата від фракції “Слуга народу” Максима Бужанського “Про внесення змін до деяки законодавчо актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти” спробують “протягнути” завтра, 17 липня, в останній день сесії.

Про це заявив народний депутат України, член фракції “Європейська солідарність” Володимир в’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

“Русифікаторський законопроєкт Бужанського “слуги” спробують протягнути завтра, 17 липня, в останній день сесії”, – написав він. Депутат подякував усім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду на акцію на захист української мови. “Завдяки вам вони не посміли сьогодні, в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України і першої річниці чинності законом про мову, голосувати за законопроєкт, який русифікує українську освіту. Саме – не посміли. Альо не відмовилися від намірів”, – наголошує в’ятрович.

За словами депутата, “законопроєкт Бужанського стоятиме в порядку денному п’ятому ятничного пленарного засідання. Ми у сесійний залі зробимо все можливе, щоб зірвати будь-які спроби розглядати цей законопроєкт. Але дуже багато залежить від того, що відбуватиметься під стінами парламенту”.

При цьому він закликав киян прийти завтра на 9.30 на пікетування Верховної Ради. “Чим більше нас буде під Радою, тим більше шансів, що до закриття сесії (близько 13 години) ми не дозволимо “слугам” ухвалити цей законопроєкт. Станемо щитом для мови!”, – написавши в’ятрович.