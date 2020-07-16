Євросоюз відновив «зелений список» країн, але України в ньому все ще немає

Євросоюз знову оновив «зелений список» країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС. Однак України в цьому списку поки немає, пишуть на сайті Ради Європи.

Відзначається, що список країн, для яких скасують обмеження на поїздки, буде переглядатися два рази на місяць. Виходячи з критеріїв та умов, викладених у рекомендаціях, з 16 липня учасники Євросоюзу повинні поступово знімати обмеження на зовнішніх кордонах для наступних громадян третіх країн:

Австралія

Алжир

Грузія

Канада

Марокко

Нова Зеландія

Руанда

Південна Корея

Таїланд

Туніс

Уругвай

Японія

Китай (за умови підтвердження взаємності)

Але як резидентів ЄС розглядаються громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан.

Відзначимо, в порівнянні з попереднім списком від 30 червня з нього виключили Чорногорію та Сербію. Таким чином, туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити в країни Євросоюзу.

Крім того, ЄС нагадує критерії, по яким країни включають в цей список:

число нових випадків Covid-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);

стабільний або низхідний тренд нових випадків порівняно з попередніми 14 днями;

загальна ситуація з боротьбою проти коронавіруса з урахуванням рівня тестування, спостереження, відстеження контактно, лікування та достовірності інформації.

В Євросоюзі підкреслили, що в кожному конкретному випадку повинна враховуватися взаємність відкриття кордонів.

При цьому зберігається можливість поїздок з третіх країн для наступних категорій:

громадяни ЄС і члени їх сімей;

громадяни третіх країн з довгостроковими візами в ЄС і члени їх сімей;

громадяни третіх країн, які виконують важливі функції (категорії зазначені в рекомендаціях).

Крім того, рекомендації поширюються і на країни Шенгенської зони — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.