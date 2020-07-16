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Євросоюз відновив «зелений список» країн, але України в ньому все ще немає

17.07.2020

Євросоюз знову оновив «зелений список» країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС. Однак України в цьому списку поки немає, пишуть на сайті Ради Європи.

Відзначається, що список країн, для яких скасують обмеження на поїздки, буде переглядатися два рази на місяць. Виходячи з критеріїв та умов, викладених у рекомендаціях, з 16 липня учасники Євросоюзу повинні поступово знімати обмеження на зовнішніх кордонах для наступних громадян третіх країн:

  • Австралія
  • Алжир
  • Грузія
  • Канада
  • Марокко
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Японія
  • Китай (за умови підтвердження взаємності)

Але як резидентів ЄС розглядаються громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан.

Відзначимо, в порівнянні з попереднім списком від 30 червня з нього виключили Чорногорію та Сербію. Таким чином, туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити в країни Євросоюзу.

Крім того, ЄС нагадує критерії, по яким країни включають в цей список:

  • число нових випадків Covid-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення повинні бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
  • стабільний або низхідний тренд нових випадків порівняно з попередніми 14 днями;
  • загальна ситуація з боротьбою проти коронавіруса з урахуванням рівня тестування, спостереження, відстеження контактно, лікування та достовірності інформації.

В Євросоюзі підкреслили, що в кожному конкретному випадку повинна враховуватися взаємність відкриття кордонів.

При цьому зберігається можливість поїздок з третіх країн для наступних категорій:

  • громадяни ЄС і члени їх сімей;
  • громадяни третіх країн з довгостроковими візами в ЄС і члени їх сімей;
  • громадяни третіх країн, які виконують важливі функції (категорії зазначені в рекомендаціях).

Крім того, рекомендації поширюються і на країни Шенгенської зони — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

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