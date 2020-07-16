Україна і Гренада домовилися про скасування візових вимог. Про це повідомили в прес-службі українського МЗС.

«16 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог», — йдеться в повідомленні.

Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або для здійснення іншої неоплачувану діяльності.

Угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Дипломатичні відносини між Україною і Гренадой були встановлені 26 вересня 2019 року в рамках 74-ї сесії ГА ООН р. в Нью-Йорк. Наступним кроком стала домовленість про підписання двосторонньої угоди про безвізовий режим. В даний час немає акредитованого посла Гренади в Україні, тому посол Олег Фірер був уповноважений урядом Гренади на підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.

Гренада зацікавлена в іноземних інвестиціях в банківську сферу і туризм. Є світовим виробником пряних рослин: мускатного горіха, кориці, гвоздики, імбиру і запашного перцю.