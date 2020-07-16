Білорусь вперше у своїй історії отримала американську нафту

Перша партія нафти з США почала надходити в Білорусію на ВАТ “Нафтан” в четвер. Про це повідомили журналістам у прес-службі концерну “Белнефтехим”.

“Американська нафта почала надходити на “Нафтан”. Опівдні нафту почали зливати з цистерн прибув вранці складу. Завод готується залучати її в переробку”, – поінформували в концерні.

Уточнюється, що протягом 10 днів вся нафта надійде на завод.

Увечері 5 червня в Клайпеду з порту Бомонт (Техас) прибув танкер NS Captain. Оператор литовського нафтотерміналу – компанія Klaipedos nafta повідомила, що він доставив 77 тис. тонн нафти для Білорусі. Це перший в історії республіки вантаж нафти з США.

Литовський державний залізничний оператор Lietuvos gelezinkeliai уточнював, що в цілому для доставки вантажу буде сформовано 22-23 складу. Щодоби планується відправляти по 120 цистерн, або приблизно по 7 тис. тонн нафти.

Посольство США в Литві 6 червня зазначало, що ця “конкурентоспроможна операція, реалізована постачальником енергоресурсів United Energy Trading спільно з американською компанією Getka і її партнером у Польщі Unimot, зміцнює самостійність і незалежність Білорусі.

Глава білоруського МЗС Володимир Макей, у свою чергу, наголошував, що постачання американської нафти є частиною державної стратегії диверсифікації джерел і забезпеченню сталої роботи нафтопереробного комплексу Білорусії в 2020 і в наступні роки.

Раніше, 12 травня, в Клайпеду прибув сьомою у цьому році танкер з нафтою для Білорусі – 87 тис. тонн нафти було доставлено з Саудівської Аравії, вона була придбана у компанії Saudi Aramco. Також в цьому році в Клайпедському порту з танкерів переваливалась норвезька і російська нафта.

Крім того, здійснювалася поставка нафти через порт Одеси на Мозирський НПЗ нафтопроводами Одеса-Броди і Броди-Мозир.

За даними “Белнефтехима”, вантаж американської нафти стане вже 12-й танкерної поставкою у поточному році від альтернативних постачальників. “Загальний об’єм танкерних поставок вже перевищив 1 млн тонн нафти”, – зазначав концерн.