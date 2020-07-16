Був побитий ногами, за те що перевдягав плавки на пляжі

На річці Нейва під Алапаєвським Свердловської області жорстоко побили місцевого жителя. Тільки за те, що вирішив перебрати на пляжі мокрі плавки. На його біду цей момент повз проїжджав чоловік з двома дітьми. Водій вважав аморальним, що чоловік переодягає мокрі плавки і цей момент опинився на увазі його дітей.

Хоча, Сергій Чечулин перевдягав плавки після купання, сховавшись за автомобіль. Саме в цей повз проїжджав автомобіль, за кермом якого перебував місцевий підприємець 32-річний раніше судимий Герман Джамалов. Він вийшов з машини і вдарив Сергія ногою в спину.

В момент, коли Чечулин спробував встати, Джамалов наніс удар ногою йому в обличчя. В результаті у Сергія зафіксований перелом верхньої щелепи, струс мозку і короткочасна втрата пам’яті. Його відвезли в Єкатеринбург, де прооперували, зараз він проходить лікування в стаціонарі.

Джамалов пояснив свій вчинок тим, що з ним їхали двоє його дітей. Вони побачили голого чоловіка, який своїм виглядом їх розбещував. Тому він вирішив його провчити. Зв’язатися редакції з Джамаловым не вдалося, він не бере телефон.«Співробітники територіального ОВС зі служби дільничних уповноважених проводять перевірку за фактом події. Після одержання медичного висновку про ступеня тяжкості травм, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення», — прокоментував URA.

RU Валерій Горєлих, начальник прес-служби ГУ МВС по Свердловській області.https://ura.news/news/10524405…

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І чим же розбестив молодий чоловік дітей Джамалова, що той прийшов в таку лють?! Якщо б не їх неадекватний татусь, то вони б взагалі не звернули ніякої уваги на цей момент. Скоріше всього папаша вирішив випустити назовні свою агресію і під надуманым приводом скоїв напад на молоду людину.