Голосуй, не голосуй — все одно виходить Путін

Річна протестна істерика в самому розпалі, всі чогось чекають і потирають руки на тлі мітингів в Хабаровську. Всі (хоча хто Всі?) чекають, що ось трохи і рвоне, «режим Путіна» розвалиться і настане або на крайняк проявляться контури нової Росії, Росії майбутнього, де буде повна ідилія і повний чоколэйд, де будуть справедливі суди і добрі поліцейські, де при слові «хабар» чиновники будуть падати в непритомність і їздити на громадському транспорті або на велосипедах, а високих кабінетах сидітимуть найкращі чиновники – представники нинішньої опозиції.

Загалом буде Росія, де наші диванні ліберали, які знають, як треба правильно, сповзуть з промятых роками диванів і роздадуть госкубышку народу з 30000руб разово кожному, тим самим підвищивши платоспроможний попит, що запустить нашу економіку і далі за списком. Тільки не забувайте знімати локшину…

Ну є ідіоти, які в це вірять, є ідіоти, яких хлібом не годуй, а дай тільки в цьому інформаційному дерьмопотоке длубатися і посварити Президента. А толку? Якщо вам від цього легше і знімається тиск, то продовжуйте страждати далі.

Якого хріна ви накинулися на Путіна? Що Ви можете запропонувати країні в даній ситуації, крім власних криків і отлежанных прищиків на дупі?

Нікуди Путін не піде поки не вважатиме можливим. Та й чи зможе він піти навіть якщо захоче? Це все одно, що зістрибнути машиністові з мчить поїзда тому, що пасажирам не розносять чай. Йому як мінімум ще до 2024 року необхідно виконувати свої обов’язки і дай бог йому здоров’я і сил.

Ситуація дійсно хренове і самому мені багато чого не подобається, але я проти революцій і майданів, я не хочу жити в епоху змін, я не хочу, щоб країна тріщала по швах і розвалилася. А ви хочете?

На жаль, конституційні поправки не змогли згуртувати націю, не змогли і не зможуть вирішити наші проблеми, але вирішена головна проблема для влади і особисто для Путіна. Мені без різниці скільки він ще буде термінів, мені головне, щоб транзит влади пройшов без потрясінь, а скоро ми це очевидно побачимо. Хто буде наступником? Я думаю, це знає обмежене коло людей. Нам його очевидно призначать і запропонують за нього проголосувати. Ми можемо думати хоч серцем, хоч головою, хоч як завгодно, але зараз за фактом Росія-це Імперія, а Путін Імператор, який і визначить нам свого наступника.

Росія занадто велика і тримати в кулаці її дуже складно. Якщо почати грати в перебудову і демократію, то країна трісне по швах, як СРСР. Вже зараз ми бачимо готовність до параду суверенітетів помножену на багатомільярдні стану місцевих князьків. Почнуть тиснути на національні особливості регіонів, виробляти титульні нації, грати на національному питанні, розповідати, як їх об’їдає Москва і Кремль. Чого ми доб’ємося? Громадянської війни? Хто зможе утримати все це? Наші диванні ліберали? Так нехрена подібного, їх першими ж і зметуть поки вони будуть сидіти в ФБ.

Так що я за Путіна і чим довше буде біля штурвала, тим більше шансів, що ми вийдемо з поточної ситуації з мінімальними втратами. Він може подобатися чи не подобатися, але він наша реальність і не найгірша. Тільки він розуміє, як утримати цю зграю псів і поки утримує. Ситуація хренове, але рецептів ні в кого немає.